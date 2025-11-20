Novák Katalin a családi cégükbe szállt be, ezért bukta a havi 5,7 milliós állami tiszteletdíjat

Csütörtök reggel írta meg a Szabad Európa, hogy Novák Katalin korábbi köztársasági elnök már nem kapja az állami tiszteletdíjat, mert sikerült elhelyezkednie a munkaerőpiacon.

A 444 megtudta, hogy Novák a családi tulajdonban lévő Aranyklinika Egészségügyi és Innovációs Kft.-be szállt be. Ez a társaság az apja, Novák Zoltán szegedi magánklinikáját üzemelteti. Az Optenen elérhető cégadatok megerősítették értesülésünket: Novák Katalinnak október 1-je óta van tulajdoni részesedése a családi vállalkozásban dr. Novák Zoltán Dávid, dr. Novák Zoltán és dr. Novák Zoltánné mellett. A társaság törzstőkéje 3 040 000 forint, ami egyenlően oszlik meg négyük között, valamennyien 760 000 forintos, tehát 25 százalékos részesedéssel rendelkeznek.

Fotó: Novák Katalin/Facebook

Hogy pontosan milyen pozícióban fog dolgozni, azt egyelőre nem tudni, de ami biztos, hogy az Aranyklinikának van budapesti rendelése is. Itt dolgozik Novák Katalin testvére és sógornője, Vesztergom Dóra is, akit a kormány a Humánreprodukciós Igazgatóság élére nevezett ki, amely az állami kézbe vett meddőségi klinikákat koordinálja.

A társaságnak egyébként jól megy a szekere. A cégnyilvántartás szerint 2021 óta több mint háromszorosára nőtt az árbevételük: a 2021-es 520 millió forintról 1,6 milliárdra emelkedett 2024-ig. Az adózott eredmény tavaly 178,6 millió forint volt, a társaság idén május végi taggyűlési jegyzőkönyve szerint a teljes összeget kivették osztalékként, míg a tavaly május végi taggyűlés az előző évek nyereségei alapján 247 milliós osztalék kifizetéséről döntött.