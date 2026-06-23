Bóka János rákosista módszerekkel vádolja a kormányt, Magyar Péter szerint ezrek haltak meg Bóka János miatt

„Vádolom a magyar kormányt és vádolom a kormánypárti többség parlamenti képviselőit” – kezdte napirend előtti parlamenti felszólalását Bóka János fideszes képviselő, majd hosszas felsorolással nevettette a Tisza-frakciót. Bóka azzal vádolta a Tiszát, hogy a listás szavazatok 53 százalékának megszerzésével alkotmányos puccsot akar végrehajtani. Szerinte túszul akarják ejteni a magyar államot.

Fotó: Bankó Gábor/444

„Példátlan gyűlöletkampánnyal akarták lemondásra kényszeríteni Magyarország köztársasági elnökét. Talán egyedül a családjával nem zsarolták meg, ahogy a Magyarországot megszálló nácik tették azt Horthy Miklóssal” – mondta Bóka, aki szerint miután a kísérlet nem sikerült, személyre szabott jogalkotással akarják megoldani a problémát. Utalt a Sulyok Tamás megbízatását megszüntető mondatra. Bóka szerint ez azt üzeni, hogy a Tisza bárkivel bármit megtehet.

A képviselők mandátumának 12 évben történő maximálására azzal reagált, hogy miért nem szüntetik meg ott helyben az ellenzéki képviselők mandátumát, és írják törvénybe, hogy a jövőben csak tiszások lehetnek képviselők.

„Vádolom önöket azzal, hogy a történelmünk legsötétebb idejét idéző kollektív bűnösség intézményét visszahozva a politikai lincselés és boszorkányüldözés eszközrendszerét építik ki. Önök Rákosi Mátyás forgatókönyvét alkalmazzák az 1950-es évekből” – mondta Bóka, aki szerint „jönnek ismét a lefüggönyözött autók, jön ismét a csengőfrász”. Ezen a tiszások jót nevettek.

Végül azzal vádolta a Tiszát, hogy az uniós forrásokhoz kapcsolódó törvényjavaslatot az Országos Bírói Tanács (OBT) benyújtás előtt nem véleményezhette. Bóka szerint az OBT észrevételeiből az Országgyűlés semmit nem vett figyelembe.

Hé, Don!

„Ez egy élmény volt. Figyeltem Gulyás Gergelyt, úgy koncentrált, hogy el ne röhögje magát, hogy az elképesztő” – mondta reakciójában Magyar Péter, aki szerint bátrabb lett volna 1-2 éve elmondani ezt a beszédet. Magyar szerint Rákosi ideidézésével Bóka meggyalázta a kommunizmus áldozatainak emlékét.

Fotó: Bankó Gábor/444

„Ön az egyik fő felelős azért, hogy a magyar kórházakban több ezren meghaltak fertőzésekben, lehetetlen körülmények között” – mondta Magyar Bókáról, aki szerinte felelős volt azért, mert nem hozta haza az uniós pénzeket. Magyar azt mondta, azért hasonlította a Fideszt az olasz maffiához, mert bár nem gyilkolt meg embereket, de az előző kormányok intézkedései több ezer ember halálához vezettek.

„Akkor még nem volt annyira bátor, hogy odaálljon Orbán Viktor elé, és azt mondja, hogy: »Hé, don! A te ipari méretű korrupciód miatt nem jönnek az uniós források, hagyjál fel a korrupcióval.« Akkor miért nem volt ilyen bátor?” – kérdezte Magyar, aki szerint a társadalmi egyeztetésre benyújtott törvényjavaslatokhoz egyesek szigorításokat javasoltak: így például, hogy 12 év helyett 8 évben kéne maximálni a képviselők mandátumát, vagy hogy még lejjebb kellene vinni az alkotmánybírák életkori korlátozását, aminek következtében újabb bírák esnének ki a testületből.