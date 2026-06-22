Egy mondattal szüntetik meg Sulyok Tamás megbízatását

Nem ragozná túl Magyar Péter Sulyok Tamás köztársasági elnök leváltását. A parlamenti beszédében annyit mondott, hogy az Alaptörvény újabb módosításának hatályba lépését követő napon megszűnik a megbízatása.

Vártuk, hogy megjelenjen a módosítás szövege, hátha abból kiderülnek további részletek. De nem, ennyi az egész.

A szöveg ugyanis úgy szól:

Az „ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK” része a következő 34-36. ponttal egészül ki „34. Az Alaptörvény tizenhetedik módosításának hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. A hivatalban levő köztársasági elnök megbízatásának megszűnését követően az Országgyűlés az új Alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évig tartó időtartamra köztársasági elnököt választ a 11. cikk rendelkezései szerint.

Az indoklásban már hivatkoznak arra, hogy „a hivatalban lévő köztársasági elnök működésével kapcsolatban súlyos bizalomvesztés állt be a társadalom részéről”, és a választók rendkívüli felhatalmazást adtak arra, hogy a kétharmados többség helyreállítsa a demokráciát.

Sulyok és Magyar az alakuló ülésen. Fotó: Bankó Gábor/444

Az új elnököt az új Alkotmány hatályba lépésig, de legfeljebb öt évre választja meg az országgyűlés.

Ha Sulyok leváltása és az új elnök megválasztása között lenne átmeneti idő, akkor Forsthoffer Ágnes házelnök töltené be a köztársasági elnöki funkciót.

Magyar Péter a parlamenti beszédében megint hosszan bírálta Sulyok Tamást, aki még a tervezet megjelenése előtt kért állásfoglalást az Alkotmánybíróságtól, de lepattant. Magyar szerint ez pancserpuccs volt.

A tervezett elmozdítása miatt Sulyok Tamás a Fidesz által erősen kritizált Velencei Bizottsághoz fordult, de azt nem árulta el, hogy mi van a beadványában.