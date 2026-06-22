Újabb, a maga módján szórakoztató elemmel bővül a Sulyok-saga: a TASZ (Társaság a Szabadságjogokért) közleményéből kiderült, titkolja a köztársasági elnök, hogy milyen megkereséssel fordult a Velencei Bizottsághoz.

A Sándor-palota szerint „döntés megalapozását szolgáló adat”, hogy Sulyok Tamás milyen megkereséssel fordult a Velencei Bizottsághoz, ezért az államfő hivatala megtagadta a választ a TASZ közérdekű adatigénylésére. A köztársasági elnök azt állítja, hogy a jogállamiság védelme érdekében lép fel, de saját ügyéről hallgat a nyilvánosságban.

Fotó: Magyar Péter/Facebook

A köztársasági elnök elmozdítása már a választások előtt felmerült a közbeszédben, április 12. óta pedig valós esélye van annak, hogy a megbízatása idő előtt megszűnjön, ami ellen Sulyok kézzel-lábbal tiltakozik. Sulyok Tamás korábban azt közölte, hogy az Európa Tanács alkotmányjogi ügyekre szakosodott tanácsadó, véleménynyilvánító szervéhez, a Velencei Bizottsághoz fordul, arra kérve a testületet, hogy foglaljon állást a köztársasági elnök lehetséges elmozdításával kapcsolatban. Ezt a megkeresést a Sándor-palota (az Alkotmánybíróság értelmezését kérő indítványhoz hasonlóan) nem hozta nyilvánosságra, pedig kiderülhetne belőle, hogy Sulyok Tamás milyen veszélyeket lát a tervezett lépésekben, és milyen érveket hoz fel saját álláspontja mellett.

Június 5-én a TASZ közérdekű adatigényléssel fordult a köztársasági elnök hivatalához, de a határidő lejártával a Sándor-palota elutasító választ küldött a TASZ-nak, amelyben az áll, hogy a kért dokumentumok olyan „jogi érvek kifejtésére irányuló tartalmakat hordoznak”, amelyek „döntés megalapozását szolgáló adatnak minősülnek, és a megismerhetővé tételük mind a Velencei Bizottság, mind a köztársasági elnök álláspontjának az eljárás során való szabad kifejtését, illetve a tevékenységük illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását veszélyeztetné”.

A döntés-előkészítő adatok védelmének célja az állami szervek belső mérlegelési folyamatainak zavartalansága – ebben az esetben azonban nem belső döntési egyeztetésekről, alternatívákról, tervekről van szó, hanem arról, hogy a köztársasági elnök milyen közjogi kérdésben, milyen érvekkel kért külső alkotmányjogi véleményt, írja a TASZ közleményében.