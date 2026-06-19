Hét alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizáratta magát az ügyből, hogy ne tárgyalhassa Sulyok beadványát az Alkotmánybíróság

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Komoly feszültséget okozott az Alkotmánybíróságon belül Sulyok Tamás beadványa, amivel a köztársasági elnök lényegében a saját pozícióját mentené. Az alkotmánybírók többsége amellett érvelt, hogy a beadványt nem lehet érdemben tárgyalni, volt, aki szerint napirendre sem lehet venni az ügyet. Ezzel Polt Péter alkotmánybírósági elnök és még két alkotmánybíró nem értett egyet.

Az egész vita követhető az Alkotmánybíróság belső rendszerében – az úgynevezett belső közzétételi fórumon -, amit a bíróságon dolgozók is látnak. Az általunk megismert dokumentumok alapján az ügyben nem mindenki nyilvánult meg, így nem mindenki álláspontja ismert. A neveket – két kivétellel – forrásvédelmi okok miatt nem közöljük.