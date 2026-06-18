Hétfőn kerül az Alkotmánybíróság elé Sulyok Tamás elmozdítása

Hétfőre tűzte ki az Alkotmánybíróság a Sulyok Tamás elmozdítását célzó Alaptörvény-módosításának ülését – derült ki az Alkotmánybíróság honlapjáról. Magyar Péter már a kampányban lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, a legfőbb ügyészt, a Kúria, az Országos Bírói Hivatal, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, a Gazdasági Versenyhivatal és a Médiahatóság elnökét. Ezt megismételte a kétharmados győzelem után azzal, hogy erre május 31-ig van lehetőségük, különben Alaptörvény-módosítással távolítják el őket a hivatalukból.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Ez a módosítás egyelőre nem ismert, egy tiszás képviselő arra számít, jövő hét végéig nyújtják majd be. Azt nem akarta megjósolni, milyen megoldást találnak majd Sulyok Tamás elmozdítására. Sulyok Tamás előremenekült, és az Alkotmánybírósághoz fordult, nagyon leegyszerűsítve azért, hogy meg lehessen állítani a folyamatot, amit a jelenlegi Alaptörvény szöveghű értelmezése alapján amúgy nem lehetne. Erről részletesen írtunk a héten, azzal, hogy tesztnek sem utolsó Sulyok lépése. (Az elnök egyelőre a miniszterelnöki ciklus korlátozásáról szóló módosítást sem írta alá, pedig már három napja az asztalán lehet. Kézhezvételtől számítva öt napja van dönteni. De miután itt Alaptörvény-módosításról van szó, túl nagy mozgástere nincs, nem vétózhat, hanem esetleg az Alkotmánybíróságnak küldheti tovább, ha eljárási hibát vélelmez.) Közben több tucat jogtudós tett közzé nyílt levelet, amelyben a közjogi vezetők leváltása mellett érvelnek.