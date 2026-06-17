Tesztnek sem utolsó Sulyok Tamás alkotmánybírósági beadványa

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Egy névtelenséget kérő tiszás képviselő arra számít, hogy a kormány a következő hét végéig benyújthatja azt az Alaptörvény-módosítást, amellyel eltávolítják hivatalából Sulyok Tamás köztársasági elnököt. Ez tehát nem egyéni képviselői indítvány lesz. Tudomása szerint több megoldás került szóba, de azt, hogy mi lehet a végleges, nem akarta megelőlegezni. Úgy tudja, erről több körben egyeztettek. A skála legszéle, hogy egyszerűen eltávolítják Sulyokot, de ő ennél szofisztikáltabb megoldásra számít.

Más, általunk megkérdezett politikus nem merte megjósolni, mikorra készülhet el a tervezet, inkább arról beszélt, vannak prioritások, az Igazságügyi Minisztérium (és a Miniszterelnökség) első körben az uniós források hazahozatalához szükséges 117 oldalas módosítást készítette el, aminek kedden kezdték meg az általános vitáját.

Magyar Péter miniszterelnök a múlt heti kormányszóvivői tájékoztatón annyit mondott, azon az ülésen nem tárgyalták a javaslatot, majd hosszan savazta Sulyok Tamást.

Magyar itt vette észre a Karmelita teraszán sétáló Orbánt Fotó: Magyar Péter/Facebook

Hétfő délután megkérdeztük az Igazságügyi Minisztériumot és a Miniszterelnökséget, hogy mikor nyújthatják be a tervezetet, milyen megoldás tűnik valószínűnek Sulyok esetében, rajta kívül kiket mozdítanának még el, illetve várhatóan mit rendeznek még ezzel a módosítással. Ha válaszolnak, közölni fogjuk.

Orbán irányt mutatott

Sulyok Tamás előre menekült, és múlt héten az Alkotmánybírósághoz fordult, hogy mondják ki, Alaptörvényben általános jellegű szabályozás helyett nem lehet egyedi helyzeteket rendezni, és ha mégis ez történik, az eljárási hiba. Ez azért fontos, mert 2013-ban a Fidesz úgy módosította az Alaptörvényt, hogy az Alkotmánybíróság csak eljárási hiba miatt kaszálhasson el Alaptörvény-módosítást (miután a köztársasági elnök szintén erre hivatkozva kérte a testület eljárását), tartalmi alapon ne vizsgálhassa felül.

Mécs János alkotmányjogász, az ELTE adjunktusa azt mondta, már a 2013-as módosítás előtt is így járt el a testület, erre a gyakorlatra a Fidesz tulajdonképpen csak ráerősített. A klasszikus eljárási hiba például az, hogy nem kétharmaddal szavazta meg a módosítást a parlament, Sulyok viszont nagyon ki akarja tágítani ezt a lehetőséget – mondta Mécs.