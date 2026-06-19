Polt Péter levette a napirendről Sulyok beadványát a hét alkotmánybíró húzása után

POLITIKA

Miután hét alkotmánybíró kizáratta magát a Sulyok-ügy tárgyalásából, így a teljes ülés - ahol ezt tárgyalni kellett volna - már nem határozatképes - írta a 444 kérdésére a testület főtitkára.

„Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság elnöke az ügyet az Alkotmánybíróság teljes ülésének napirendjéről levette.” Ez közleményként is megjelent a honlapon.

Az AB hétfőn tárgyalta volna az ügyet. Információink szerint egy olyan javaslat került volna a testület elé, ami támogatta volna Sulyok Tamás beadványát.

Kértük, hogy Polt Péter véleményezze az alkotmánybírók lépését, illetve árulja el, tárgyalt-e az ügyben Sulyok Tamással, de erre nem érkezett válasz.

Az ügyben megkerestük a Sándor-palotát, ha reagálnak, a cikket frissítjük.

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Heten már elegen vannak ahhoz, hogy befagyjon a beadvány sorsa, és ezzel elvileg Polt sem tud mit kezdeni. Pedig információink szerint már elkészült a Sulyokot támogató határozati tervezet.

Windisch Judit
POLITIKA