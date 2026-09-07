A családja már gyászolta az idős nőt, akit 10 nap után mentettek ki a nepáli romok alól

Chandika Kumari Shrestha családja már megkezdte az idős asszony halála utáni 11 napos gyászszertartást, mert azt hitték, meghalt a Nepálban pusztító áradásokban. Azonban tíz nappal később a mentők élve találtak rá a súlyosan megrongálódott Betrawati faluban összedőlt otthonában. Az asszony víz és sár között, egy szűk üregben élte túl a katasztrófát. „A négyszintes házat elsodorta az ár, és az épület egy futóhomokszerű terület közepén maradt. Miközben körbejártuk, egy hangot hallottunk: »Mentsenek meg!«” – mondta Mahendra Darnal rendőrtiszt. A Darnal és csapata által szombaton végrehajtott, 45 percig tartó mentőakció során Shresthát egy szűk üregben találták meg, majd egy katonai kórházba szállították.

Fotó: PEDRO PARDO/AFP

Shrestha egyike volt annak a több száz embernek, akiket eltűntként tartottak nyilván Betrawatiban. A település Nepál egyik, áradások által legsúlyosabban sújtott területén fekszik, és szinte betonszerűen megkeményedett fehér hordalék borítja. A mentőcsapatok továbbra is több tucat holttestet hoznak a felszínre. Tizenegy nappal azután, hogy egy gleccser összeomlása kiváltotta a pusztító áradásokat, még mindig közel 5000 embert tartanak nyilván eltűntként.

A település piaca és a legtöbb lakóépület szinte teljesen a völgyön végigsöprő áradat által hátrahagyott törmelék alá temetődött. Az áradás miatt Nepál-szerte több mint 1300 ember halt meg. Több ezer embert továbbra sem találnak.

A mentőmunkások védősisakban lapátokkal ástak, miközben néhányan az összedőlt épületek résein másztak keresztül. Időről időre sípokat fújtak, hogy felkeltsék az esetleg a romok alatt rekedt és még életben lévő emberek figyelmét.

Öt nappal korábban 24 holttestet találtak előrehaladott bomlási állapotban Betrawati piaci részén, egy olyan épületben, amelyben egy kis üzlet működött – mondta Darnal. (Reuters)