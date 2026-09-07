Fico megérti az AfD-szavazókat

Ha nem is örül annyira nyíltan az AfD szász-anhalti győzelmének, mint Orbán Viktor, de azért Robert Fico szlovák miniszterelnök is reagált a kelet-németországi tartományban tartott választások eredményére hétfőn.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A német választó a demokratikus regionális választások során egy pártnak, az AfD-nek szavazott hangsúlyos győzelmet. Ez a választók független döntése volt egy szuverén országban, ezért a voksolás eredményét nem illik úgy véleményezni, mintha az a demokrácia végét jelentené, vagy valamilyen szörnyűség lenne – írta állásfoglalásában Fico, majd előállt az aduásszal:

„Általánosságban érvényes, hogy amennyiben a kormányzó pártok kudarcot vallanak az illegális migráció kezelésének terén, háborúkat támogatnak, és nem akarják elismerni az európai klímapolitikának a versenyképességre gyakorolt fenyegető hatását, akkor veszítenek, és kicserélik őket olyan pártokra, amelyek gyakran egyszerű megoldásokat, de mégis megoldásokat kínálnak”

– mondta Robert Fico, aki természetesen a saját szempontjai szerint értékelte az eredményt. Hozzátette: a választás eredményével kapcsolatban csak egyetlen kívánságának szeretne hangot adni: annak, hogy az eredmények ne vezessenek semmiféle olyan „háborús ajánlathoz”, amely a kormánypártok vereségének elfedésére szolgálna. „Mert ahogy egy régi igazság alapján mondani szokás: Németország nem követ el apró hibákat” – jegyezte meg a Moszkvával baráti viszonyt ápoló szlovák miniszterelnök. (via MTI)