Legyőzte Dél-Koreát, csoportmásodikként jutott tovább a vb-n a női kosárválogatott

A magyar női kosárlabda-válogatott 82–73-ra legyőzte Dél-Koreát hétfőn a berlini világbajnokság csoportkörének harmadik fordulójában. Völgyi Péter együttese ezzel a franciák mögött a B csoport második helyén végzett, kedden pedig az A csoport harmadik helyezettjével játszik a negyeddöntőbe jutásért.

Mivel a mérkőzés előtt mindkét csapat biztosította már a továbbjutását, a találkozó a csoport második és harmadik helyéről döntött. A magyar válogatott főként a magas embereire építve kezdett jobban, és kilencpontos előnyt is kialakított a 12-szeres Ázsia-bajnok ellen. A dél-koreaiak a harmadik negyedben fordítottak, ekkor vezettek először a mérkőzésen. A szoros hajrában azonban ismét a magyar csapat került fölénybe, amely végül kilenc ponttal nyert. A magyarok legeredményesebb játékosa a 22 pontig jutó Juhász Dorka volt.

Juhász Dorka a Dél-Korea elleni vb-meccsen. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A keddi rájátszásban az A csoport harmadik helyezettje lesz a magyarok ellenfele, a győztes pedig bejut a világbajnokság legjobb nyolc csapata közé. Az A csoport utolsó fordulójának mérkőzései hétfőn 17:50-kor kezdődnek. (MTI)