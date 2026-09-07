Pillanatok alatt kipakolták a Flippermúzeum kasszáját

Vasárnap délután ellopták a bevételt a XIII. kerületi Flippermúzeum kasszájából. Az esetről azt írják, hogy 12 éves működésük során még nem történt ilyesmi, és a biztonsági kamera felvétele alapján rendőrségi feljelentést tettek. A felvételen látszik, hogy egy társaság gyorsan kihasználja azt az időt, amíg a kasszás egy látogató kérésére hátramegy. A múzeum logójával díszített pólónak végül megkegyelmeztek.

A belvárosi termet tavaly egyébként Adam Driver is meglátogatta, de a két eset között feltételezhetően nincs sok összefüggés.