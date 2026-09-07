További bizonyítékokat vár az Egészségügyi Minisztérium a gyanús Covid-beszerzésekről

Dokumentumokat vár az Egészségügyi Minisztérium a gyanús Covid-beszerzésekről, miután a 444 megírta, hogy a Szijjártó Péter-féle külügyben háromszoros áron vették a COVID-teszteket. Ráadásul feljegyzések is készültek arról, hogy például a Speciál 99 Kft.-nek a Szijjártó Péter vezette Külügyminisztérium 570 ezer dollárt fizetett ki a tesztekért, majd kiderült, hogy a cég 186 ezer dollárért vette a teszteket (darabonként 6,2 dollárért, majd 19 dollárért adta tovább a Külügynek). Itt a szállítási költséggel sem lehet korrigálni a különbséget, hiszen a teszteket Pekingben adták le, onnantól a minisztériumot terhelte a hazahozatal költsége. A minisztériumi iratok között nincs nyoma, hogy bármi történt volna a különbözet visszaszerzése érdekében.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az ügyről azt írta, hogy „miközben emberek az életükért küzdöttek, családok veszítették el szeretteiket, orvosok, ápolók és egészségügyi dolgozók pedig emberfeletti munkát végeztek, voltak, akik a világjárványból üzletet csináltak”. Hozzátette, hogy szorosan együttműködnek a Külügyminisztériummal és a nyomozóhatóságokkal annak érdekében, hogy a Covid–19 pandémia alatti összes jelentős beszerzést fel lehessen tárni. „Nagyon sok, a szervereken tárolt fájlt, elektronikus feljegyzést, levelezést és más dokumentumot sikerült megmentenünk. Az általunk elérhető, az ügyek feltárásához szükséges anyagokat átadtuk a Külügyminisztériumnak és az illetékes nyomozóhatóságoknak”- írta.

Majd a miniszter közzétett egy felhívást, hogy ha bárkinek van a birtokában a Covid-időszak beszerzéseihez kapcsolódó dokumentum, levelezés, elektronikus feljegyzés, fájl vagy más releváns adat, jelentkezzen, és juttassa el hozzájuk a tarsadalmikapcsolatok@eum.gov.hu címen.

„Minden megőrzött dokumentum számít. Azoknak az embereknek, akik elvesztették szeretteiket, azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik végigdolgozták a járvány legnehezebb hónapjait, és minden magyar embernek tartozunk azzal, hogy kiderüljön: mi történt a Covid-beszerzések milliárdjaival” - írta Hegedűs.