Hiába tudták a Szijjártó-féle Külügyben, hogy háromszoros áron vettek covidtesztet, nem történt semmi

„Vezetői döntés kérdése, hogy a céggel tárgyalásokat folytatunk-e a beszerzés során realizált 384 000 USD összegű »haszonnal« kapcsolatban (a teljes vételár 67,37%-a), mivel háromszoros áron adta tovább számunkra az általa beszerzett termékeket” – írták egy külügyminisztériumi feljegyzésben a covidbeszerzésben részt vevő egyik cégről, a Speciál 99 Külkereskedelmi Kft.-ről. A cég 30 ezer darab covid19-gyorstesztet vett Kínában a járvány első évében, és a számok alapján sokkal drágábban adta el.
A feljegyzésben összesen hat cégről készült ilyen részletes kimutatás, amit a Szijjártó Péter vezette Külügyminisztérium munkatársai gyűjtöttek össze 2020-ban, egy banális jelzés után. A dokumentumnak a „Háttéranyag az egyes termékeket eltérő áron számlázó cégekkel kapcsolatban felmerült problémákról” címet adták. Aláírás vagy dátum nincs rajta, de tudomásunk szerint 2020 végén készült. Ez a dokumentum is a kormányváltás után, a minisztériumi átvilágítás során került elő. A lélegeztetőgép- és egyéb, a covidhoz kötődő szerződéseket kiemelten kezeli az új kormány, a 300 milliárdos beszerzések ügyében Orbán Anita külügyminiszter feljelentést tett hűtlen kezelés gyanújával.
A Speciál 99 Kft.-nek a Szijjártó Péter vezette Külügyminisztérium 570 ezer dollárt fizetett ki a tesztekért, majd kiderült, a cég 186 ezer dollárért vette a teszteket (darabonként 6,2 dollárért, majd 19 dollárért adta tovább a Külügynek). Itt a szállítási költséggel sem lehet korrigálni a különbséget, hiszen a teszteket Pekingben adták le, onnantól a minisztériumot terhelte a hazahozatal költsége.
A minisztériumi háttéranyagban a TMT Technics, a Pro Concept, az OTT-ONE, a Gyömrői-sarok Projekt és a Marosport beszerzéseit részletezték, mindegyiknél megjegyezve, vezetői döntés kérdése, hogy tárgyalnak-e az adott céggel a „haszonról”.
Információink szerint az egész onnan indult, hogy a NAV 2020 végén közölte, pótlólagos vámeljárást folytatna le a lélegeztetőgépek, védőfelszerelések és tesztek ügyében, hogy kiderüljön, a beszerzett eszközökből mennyit használtak fel vagy osztottak ki. Az akkori uniós mentesség értelmében ugyanis egy darabig az egészségügyi célra belföldön felhasznált eszközök után nem kellett áfát és vámot fizetni.
A NAV megküldte a nála lévő fuvarlevelek, illetve bizonyos esetekben azok töredékeiből végzett számítások alapján, hogy mennyi áfát kell befizetni, ebből derültek ki az eltérő összegek. (A fuvarlevelet a küldő fél – vagyis a cég – az áruhoz mellékelte a behozatali eljárásban.) Bár az uniós határozatot kétszer is módosították, kitolva a mentesség határidejét, a pótvámeljárást 2020 végén lefolytatta a NAV, és az áfafizetés is megtörtént.
A bizniszben jóval több cég vett részt, mint amennyiről írnak a háttéranyagban, viszont csak ezekről állnak rendelkezésre eredeti fuvarlevelek. A Fideszhez sok szálon kötődő Fourcardinal sem szerepel a dokumentumban, a vélelmezések szerint azért, mert máshogy vámolták le az árut, mint a felsorolt cégek.
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