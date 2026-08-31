Előkerült egy dokumentum, amiből kiderült, hogyan minősítették jónak a kórházi használatra alkalmatlan lélegeztetőgépeket

A Szijjártó-féle külügy iratanyagának átvilágítása során az új vezetés talált egy katonaorvosi értékelést a 2020-ban beszerzett lélegeztetőgépekről, amiből Velkey György államtitkár idézett az oldalán:

„A beadott levegőmennyiséget állító gomb lötyög, 13 (!)-szor lehet körbeforgatni a két végállapot között. Ez lehetetlenné teszi a pontos beállítást. […] A gépnél FIX az oxigénszint, ami egy lélegeztetőgépnél elfogadhatatlan, emellett a fenti hibák (tekerőgombok minősége, beállítandó paraméterek és beállíthatóság) erre a gépre is érvényesek. Az interneten fellelhető leírásban a gépen kínai feliratok szerepeltek, így nem volt tudható, hogy nem állítható az oxigénszint. Enélkül egy lélegeztetőgép klinikai helyzetben nem használható. Ennek a gépnek a visszautasítását javaslom.”

Kínából érkezett lélegeztetőgépeket pakolnak a ferihegyi reptéren 2020. április 24-én. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Az államtitkár szerint ez alapján Szijjártóék pontosan tudhatták, hogy „nagyon súlyos problémák voltak a százmilliárdokért beszerzett lélegeztetőgépek minőségével”. Orbán Anita külügyminiszter múlt héten jelentette be, hogy feljelentést tesz, mert a 300 milliárdos lélegeztetőgép-beszerzés felveti a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúját és az előző felsővezetés felelősségét. A feljelentés megtétele előtt több ezer dokumentumot vizsgáltak át a 2020 tavaszán kezdett lélegeztetőgép-beszerzés átvilágítása során. Közben azt tapasztalták, hogy a dokumentáció hiányos volt, több állományt feltételezett törlés után informatikai eszközökkel kellett helyreállítani.

Velkey György az előkerült elemzés alapján arról ír, hogy a katonaorvos 16 583 lélegeztetőgépet ellenőrzött, amikből csak 8413-at talált kórházi felhasználásra alkalmasnak. További 7874 gépre pedig azt mondta, hogy csak „súlyos kompromisszummal használható, de nem javasolt” vagy „használata egyáltalán nem javasolt”. Ezek mellett voltak olyan gépek is, amiket nem minősítettek.

A C kategóriás gépek között voltak olyanok, amikről a katonaorvos azt állapította meg, hogy „a tekerőgombok nem rögzülnek a helyükön, többször a kezünkben maradtak”, de volt köztük olyan is, amit eredetileg nem kórházi felhasználásra terveztek.

Velkey szerint Szijjártóék később ezt a három besorolási kategóriát úgy alakították át, hogy csak kiváló és jó maradt. A kiválóba kerültek azok, amiket a katonaorvos alkalmasnak talált a kórházi felhasználásra, a jóba pedig a többi, vagyis azok, amiket inkább nem vagy egyáltalán nem javasolt.

Az államtitkár szerint emiatt „minőségi problémás, adott esetben használatra alkalmatlannak ítélt gépek is eljutottak kórházakba és szociális intézményekbe”.

Orbán Viktor és Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Suparna Airlines Kínából érkezett repülõgépének fedélzetén a Liszt Ferenc-repülõtéren 2020. március 24-én. A gép több mint 3 millió maszkot, 100 ezer koronavírus-tesztet és 86 lélegeztetõgépet hozott. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

„Ez elfogadhatatlan. Az egészségügyben nincs helye a felelőtlenségnek, a minőségi követelmények megkerülésének és a kockázatok elhallgatásának. A magyar emberek élete és biztonsága nem lehet alku tárgya. A Külügyminisztérium ezért tett feljelentést különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanújával, ismeretlen tettes ellen” – írta Velkey.