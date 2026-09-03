Velkey szerint Szijjártóék legalább 15,5 milliárd forintos túlárazással vettek lélegeztetőgépeket

Szijjártó Péter külügyminisztériuma jóval drágábban vette meg a lélegeztetőgépeket és az egyéb, koronavírus elleni védőeszközöket, mint amennyiért a közvetítő cégek azokat külföldről beszerezték, írja Velkey György László államtitkár a Facebookon. Az általa megosztott adatokból az derül ki, hogy csupán hat résztvevő vállalatnál összesen 15,5 milliárd forintos volt a túlárazás.

A politikus szerint több cég az üzletnek köszönhetően megtöbbszörözte a beszerzéseket megelőző árbevételét. Hozzátette: a közvetítő vállalatok túlnyomó többsége korábban egyáltalán nem foglalkozott egészségügyi eszközökkel, ezt a tevékenységi kört csak közvetlenül a szerződéskötés előtt vették fel. Olyan cégek is voltak közöttük, amiket éppen abban az évben, 2020-ban alapítottak, valamint olyan is, amit egyértelműen Orbán Viktor gazdasági holdudvarához lehet kötni.

Velkey hat cég esetében pontos számokat is megadott a túlárazásról:

A TMT Technics Kft. 1208 darab lélegeztetőgépet szerzett be 24,4 millió euróért, Szijjártóék pedig a gépeket 35,5 millió euróért vették meg a cégtől, azaz 11 millió euróval (négymilliárd forinttal) drágábban.

A Pro Concept Tanácsadó Kft. 727 darab lélegeztetőgépet, valamint maszkokat, teszteket, overálokat szerzett be 32 millió euróért, aztán 49 millió eurót kapott tőlük a külügytől ezekért. Tehát 17 millió euróval (6,2 milliárd forinttal) többet. A cég a biznisz előtt információ-technológiai szaktanácsadással foglalkozott. A tevékenységi körét egy nappal a KKM-es szerződéskötés előtt bővítette ki, hogy gyógyászati termékekkel is kereskedhessen.

Az OTT-ONE Nyrt. 500 darab lélegeztetőgépet vett 13 millió dollárért. Ezeket 1,5 millió dollárral (506 millió forinttal) drágábban adták tovább a KKM-nek. A vállalat szintén a szerződéskötés előtt közvetlenül, két héttel vált egészségügyi beszállítóvá.

A Gyömrői-sarok Projekt Szolgáltató Kft. 25,1 millió dollárért szerzett be maszkokat, kesztyűket, Szijjártóék pedig 27,7 millió dollárért vették tovább tőlük. Ez 2,6 millió dolláros, azaz 876 millió forintos túlárazás. A cég eredetileg ingatlanokkal foglalkozott, aztán a KKM szerződéskötése előtt kibővült textil-nagykereskedelemmel is.

A Speciál 99 Külkereskedelmi Kft. 30 ezer Covid-gyorstesztet szerzett be 186 ezer dollárért, Szijjártóék pedig 570 ezer dollárt adtak ezért a cégnek, tehát a beszerzési árnál 384 ezer dollárral (130 millió forinttal) többet.

Velkey posztját azzal zárta: „A különbség csak ennél a hat cégnél összesen tehát 15,5 milliárd forint, tehát ennyi tűnt el valahol a külföldi eladók és a bukott magyar kormány közötti úton. Az összeg ennél persze jóval magasabb, ha az összes közbeiktatott céget nézzük. Az eddig feltárt információk alapján azt látjuk, hogy a feladatra szerződött, mára megszűnt magyar cégek a járvány idején összesen mintegy 86 milliárd forint árbevételt és körülbelül 21 milliárd forint osztalékot realizáltak".

Ez már nem a szokásos mutyizós történet: a világjárvány közepén üzleti lehetőséget láttak a magyar emberek egészségében és adóforintjaiban. Miközben emberek az életükért küzdöttek, mások a közpénzből próbáltak profitálni. Ez egyszerűen elfogadhatatlan.

Velkeyék korábban különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanújával, ismeretlen tettes ellen tett feljelentést. Az államtitkár nemrég arról is beszámolt, 2020-ban hogyan minősítették használhatónak a realisztikusan csak gigantikus papírnehezékként alkalmazható lélegeztetőgépeket. A KKM tavasszal összesen 300 milliárd forintért vásárolt lélegeztetőgépeket: 16 ezer darab érkezett Kínából, többek között maláj, kínai, magyar és szlovák hátterű cégeken keresztül. Ezek az eszközök továbbra is raktárban állnak, eladni nem sikerült őket, és nyoma sem maradt a lélegeztetőgép-beszerzés legnagyobb hazai nyertesének.