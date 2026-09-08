A britek etnikai tisztogatással vádolják az ciszjordániai izraeli telepeseket, és nem kereskednek velük többé

Az Egyesült Királyság kedden betiltotta a kereskedelmet a megszállt Ciszjordániában lévő izraeli telepekkel, ahol állítása szerint a „terrorista telepesek” a palesztinok „etnikai tisztogatását” hajtják végre. Izrael dühösen reagált, és közölte, hogy bezárja a jeruzsálemi brit konzulátust.

Ed Miliband külügyminiszter elmondta, hogy az Egyesült Királyság be fogja tiltani a telepekről származó összes áru importját, és megtiltja a vállalatoknak, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak a telepek számára, beleértve a pénzügyi szolgáltatásokat, az építőipart, az infrastruktúrát, az ingatlanügyeket és a reklámtevékenységet. Hozzátette, hogy Franciaország és Kanada is betiltja a telepekről származó áruk kereskedelmét.

„Nem hiszem, hogy a brit nép azt akarná, hogy a megszállást azzal támogassuk, hogy boltjainkban és szupermarketjeinkben befogadjuk a telepekről származó termékeket” – mondta Miliband.

A gazdasági hatás valószínűleg korlátozott lesz, mivel a telepek csak kis mennyiségű, nagyrészt mezőgazdasági exportot termelnek. A lépés azonban szimbolikus: annak a kifejezése, hogy Izrael néhány szoros szövetségese elégedetlen. Ezen felül újabb jele az izraeli kormány egyre növekvő elszigetelődésének.

Izraeli fegyveres Ciszjordániában 2026. augusztus 14-én. Fotó: MOSAB SHAWER/Middle East Images via AFP

Miliband elmondta, hogy „mély szégyent” érez „amiatt, ami Palesztinában a nemzetközi közösség szeme láttára lejátszódott”. „Nem fogunk belenyugodni a kétállami megoldás tönkretételébe” – jelentette ki.

Gideon Szaár izraeli külügyminiszter elítélte és „megvetendőnek” nevezte a lépést. Közölte, hogy Izrael kiutasítja az Egyesült Királyság képviselőit a gázai tűzszünetet ellenőrző közös katonai központból, és megtiltja, hogy a brit haderő kiképzéseket tartson a Palesztin Hatóság biztonsági erőinek, ahogy eddig tette. Ezen kívül Izrael megtagadta a belépést 12 brit törvényhozótól és más brit állampolgároktól, akik Szaár szerint „antiszemita és Izrael-ellenes tevékenységben vettek részt”. (Associated Press)