A házelnök kizárta Toroczkait a parlament e heti üléséről, miután undorító féregnek nevezte Magyar Pétert

Fotó: Németh Dániel/444

Kizárta a parlamenti e heti üléséről Toroczkai Lászlót a házelnök, mivel „elfogadhatatlan kifejezéseket használva Alaptörvényben biztosított alapjogot sértett” – ezt Forsthoffer Ágnes hétfő késő este írta ki a Facebookjára.

A Mi Hazánk frakcióvezetője hétfőn személyes érintettség okán kért szót a napirend előtti felszólalásokat követően, mivel Magyar Péter arról beszélt, hogy a Mi Hazánk képviselői a fideszes minisztériumokban a saját cégeik ügyében lobbiztak. Ezt az ellenzéki frakcióvezető súlyos és aljas hazugságnak nevezte, és arra szólította fel Magyar Pétert, mondja meg, milyen családi cégekről beszélt:

„Most azonnal tegye meg, mert úgy látszik, hogy saját magával kever össze. Ő volt az, aki érintett volt NER-es korrupciógyanús ügyekben. Nekem soha semmihez nem volt közöm, azonnal kérjen, vagy ha már tegeződtünk, kérjél bocsánatot azonnal és ne meneküljél gyáva, undorító féregként."

A szócsatát parlamenti összefoglalónkban lehet visszanézni:

„Határozottan elutasítok minden olyan megnyilvánulást az Országgyűlés ülésein, amely az emberi méltóságot bárkivel szemben súlyosan sérti” - indokolta döntését Forsthoffer Ágnes, aki értesítette Toroczkait a döntéséről, miszerint kizárja őt az Országgyűlés e heti üléséről, azon a szavazások kivételével nem vehet részt.

„Őszintén sajnálom, hogy erre sort kellett keríteni. A véleménynyilvánítás szabadságába sok minden belefér, de amit ma hallottunk, az nem tolerálható” – írta a házelnök.