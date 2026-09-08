Cserhalmi György ejtőernyőztetéssel vádolja Nagy Ervint

Cserhalmi György tömören és lendületesen üzent a Színház Online-on Nagy Ervinnek. Íme a szöveg:

„Ami most történik az SZFE-n és más, a kultúrát célozni óhajtó intézkedésekben, azt az Antall-kormány idején úgy hívták, EJTŐERNYŐZÉS. Akkoriban az államtitkárt Fekete Gyurkának hívták. Úgy látszik, be kéne iratkozni valami fejlődéstechnikai általános iskolába. Mit mondjak erre? Azt a szót mindenki ismeri, hogy fasza… Cserhalmi Tyutyu post scriptum: Azért választ nem várok.”

Cserhalmi György 2020-ban Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Cserhalmi arra utalhatott, hogy az eddig (és még egy évig) kekvarendszerben működő egyetemekhez hasonlóan, az SZFE-n is lecserélték a kuratóriumot. A múlt héten azt írtuk, a kuratórium elnöke Kovács András Bálint filmesztéta lett, az ELTE Művészettudományi és Médiakutatási Intézet igazgatója, a Filmtudomány Tanszék vezetője lett. (Eddig Vidnyánszky Attila volt az elnök.)

Az SZFE közleményéből kiderült, hogy a szenátus által javasolt öt tagból három került be a testületbe, és az elnökké választott Kovács András Bálint nem szerepelt a szenátusi rangsorban, ahogy az egyetem előző rektora, Upor László is csak a 10., vagyis póttag volt. A minisztérium döntése nyomán ő is bekerült.

Upor a Telexnek azt mondta, az alapítványi váltás nulladik percétől hangos ellenzője volt az új rendszernek, ezért most nem ugorhat el egy olyan feladat elől, ami ezt a rendszert hivatott lebontani. Rajtuk kívül Dániel Gábor, Jeney Zoltánné Tóth Éva és Imely Zoltán került be. Imely sem volt a listán az SZFE közleménye szerint.

Ugyanakkor a HVG cikke szerint Dániel Gábort és Jeney Zoltánné Tóth Évát az eddigi szenátus is támogatta, ezért a szakmában sokan felemásnak tekintik a koratóriumi változtatásokat.