Az SZFE kuratóriumánál nagyot vétózott a minisztérium, az lett az elnök, aki nem szerepelt a szenátusi rangsorban

Feszülten várták a kekvák által fenntartott egyetemeken, hogy kiket nevez ki az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a kuratóriumokba és a felügyelőbizottságokba. A félelem ugyanis az volt, hogy a régi, adott esetben a NER-t kiszolgáló szenátusok beejtőernyőztetik a saját embereiket arra az egy évre, amíg a megbízatás szól. (Az egyetemeket fenntartó kekvák ugyanis jövő augusztusban megszűnnek.)

A pályázatot a minisztérium írta ki, az érvényesen pályázókat a szenátusok véleményezték és rangsorolták, majd javaslatot tettek a minisztériumnak, ahol megszületett a végső döntés. A Telex információi szerint a minisztérium több esetben nem fogadta el a szenátusoktól kapott rangsort, és változtatott a listán. Előfordult, hogy a sorban hátrébb álló pályázók közül jelöltek ki új tagot. Az SZFE esti közleményéből kiderült, náluk konkrétan az lett az elnök, aki nem is szerepelt a szenátus rangsorában.

A szakszervezetek egyébként kérték is, hogy a szenátusi listák mérlegelésekor vegyék figyelembe, hogy a testület sokszor nem független a kekvás vezetéstől. A lap egyik forrása úgy hallotta, egyes egyetemeknél a jelöltek listáját a Miniszterelnöki Hivatalba is elküldték, bár hogy aztán a döntést hol hozták meg, azt nem tudni.

SZFE

Az SZFE-n teljesen lecserélődött a kuratórium, az elnöke Kovács András Bálint filmesztéta, az ELTE Művészettudományi és Médiakutatási Intézet igazgatója, a Filmtudomány Tanszék vezetője lett. (Eddig Vidnyánszky Attila volt az elnök.)

Az SZFE közleményéből kiderült, a szenátus által javasolt öt tagból három került be a testületbe, és az elnökké választott Kovács András Bálint nem szerepelt a szenátusi rangsorban, ahogy az egyetem előző rektora, Upor László is csak a 10., vagyis póttag volt. A minisztérium döntése nyomán ő is bekerült.

Upor a Telexnek azt mondta, az alapítványi váltás nulladik percétől hangos ellenzője volt az új rendszernek, ezért most nem ugorhat el egy olyan feladat elől, ami ezt a rendszert hivatott lebontani. Rajtuk kívül Dániel Gábor, Jeney Zoltánné Tóth Éva és Imely Zoltán került be. Imely sem volt a listán az SZFE közleménye szerint.

Az SZFE átalakítása ellen tüntettek Fotó: Kovács Betti

Corvinus

A Telex azt írta, az elsőként modellt váltó Budapesti Corvinus Egyetemen Hernádi Zsolt Mol-vezér helyére Gauder Milán üzletember került, aki régen a Mastercard Magyarországért felelős igazgatója volt, most fintech befektető és az Átrium színház egyik tulajdonosa.

A kuratórium tagja lett Balázs Zoltán politológus, a BCE doktori tanácsának elnöke, Tóth Ágnes közgazdász, aki korábban a Budapesti Metropolitan Egyetem elnök-vezérigazgatója, valamint a Prohuman Zrt. vezérigazgatója volt, Dunavölgyi Mária, a Corvinus Vezetéstudományi Intézetének oktatója és az egyetem Alkalmazotti Tanácsának elnöke, illetve Lakatos László Péter, a BCE Számviteli és Jogi Intézetének vezetője. (Pályázott Ádám Zoltán volt docens is, de őt nem választották ki.)

Itt titoktartási nyilatkozatot írattak alá a szenátusi tagokkal, így nem tudni, hogy a 44 pályázóból kiket javasoltak a minisztériumnak.

Merkely jelöltjei közül hárman mentek át

Ahogy arról beszámoltunk, a Semmelweis Egyetemen komoly feszültséget okozott, ki lesz a jelölt, és mennyire lesz befolyása Merkely Béla rektornak. A lap tudomása szerint itt sem fogadott el mindenkit a minisztérium, akit a szenátus jelölt. Egy forrás szerint „hárman mentek át Merkely jelöltjei közül.”

A kuratórium elnöke Csala Miklós, a Semmelweis Egyetem Molekuláris Biológiai Tanszékét vezető egyetemi tanár lett, a felügyelőbizottság élére pedig Dul Zoltán fogorvost, egészségügyi menedzsert, a Magyar Orvosi Kamara felügyelőbizottságának tagját, országos fogorvos kollegiális vezetőt jelölte ki a minisztérium. A lap forrása szerint a jövőre nézve ez a két vezető lesz meghatározó, mert komoly változást akarnak, és átvilágítanák a korrupciós ügyeket.

MOME és Pécs

A MOME-n is változott a lista, a szenátusi top-jelöltek közül egy ember nem került be. A kuratórium elnöke Somlai-Fischer Ádám építész, a Prezi társalapítója lett, tag pedig Vargha Balázs, a MOME Média Intézet vezetője, Babarczy Eszter művészettörténész, az egyetem oktatója, Lévai Klára, a MOME könyvtárának vezetője és és Derényi András felsőoktatási szakértő.

Pécsen is felülírta a minisztérium a listát, ötből csak három szenátusi jelölt került be. A kuratórium elnöke Feller Antal, vegyészmérnök, gyógyszerkutató, a Hungaropharma Zrt. vezérigazgatója lett, ő kapta a legtöbb szavazatot. Rajta kívül Fedor Ferenc, Zeller Gyula, Berkes György és Kiss Farkas Gábor került be a testületbe.