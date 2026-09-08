Iványi Gáborék továbbra is hiába várják, hogy visszakapja egyházi státuszát a MET

Semmiféle előrelépés nincs a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyházi státuszának visszaállítása ügyében, írta meg a Klubrádiónak nyilatkozó Iványi Gábor állítására hivatkozva a HVG.

A MET vezetője szerint már áprilisban benyújtották az ehhez szükséges megállapodástervezetet, de választ csak múlt héten kaptak. Akkor azt közölték velük, hogy az ügyet áttették az illetékes kulturális minisztériumhoz.

Iványi Gábor azt mondta, az egyházi ügyekért felelős helyettes államtitkár és egy államtitkár is járt náluk, ezt azonban a minisztérium később rutinszerű látogatásként értékelte, aminek nem volt köze a státusz rendezéséhez. A kérdésre, miért ilyen bonyolult ügy ez, a lelkész azt válaszolta, egyszerű lenne a helyzet, az érvényes egyházi törvény alapján egy olyan parlamenti döntésre lenne szükség, ami lényegében egy „gombnyomással” megoldható.

Iványi Gábor Magyar Péter miniszterelnökkel fog kezet Baka András köztársasági elnök eskütételén Fotó: Bankó Gábor/444

A felvetésre, hogy a státusz visszaállítása nagy összegű kifizetést is jelenthetne az egyháznak, minthogy a MET-től az elmúlt években jelentős támogatásokat vontak el, Iványi azt mondta, erről is lehetne tárgyalni.

Iványi Gábor májusban egy másik interjúban arról beszélt, hogy Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egy informális egyeztetésen megígérte a MET egyházi státuszának visszaállítását. A lelkész akkor azt mondta, nincs szükség az egyházi törvény módosítására, jogászaik a határozati javaslatot is kidolgozzák, amit a kormánynak elég átmásolva beterjeszteni a parlament elé.

Tarr Zoltán viszont aznap konkrétan cáfolta, hogy lett volna ilyen találkozója Iványival. „A megjelent sajtóhírekkel ellentétben sem formális, sem informális egyeztetéseket nem folytattam Iványi Gáborral” – írta, hozzátéve, reméli, hogy a minisztérium felállása után rövid időn belül a megfelelő keretek között tárgyalhatnak a MET státuszáról.