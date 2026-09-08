Letaglózó hír a 35 fokos kánikula rajongóinak: még két nap az élet

A szerda este érkező hidegfront hullámot vet fölöttünk, végre jelentős esélye van nagyobb területet érintő csapadéknak – írja előrejelzésében az Időkép.

Amely szerint kedden és szerdán még kitart a nyárias meleg, szerdán többfelé 35 fokot mutathatnak a hőmérők. Ezzel azonban vége szakad a kánikulának. Szerda délután eleinte nyugaton, estétől a Dunántúlon egyre több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, majd csütörtökön napközben elszórtan valószínű csapadék.

Fotó: NATHAN HOWARD/Getty Images via AFP

Ekkor megérkezik az ősz az Időkép szerint, az ország nyugati felén 17 és 23 fok közé esnek vissza a maximumok, noha keleten még 24–31 fokig melegszik a levegő. Sokfelé megerősödik az északnyugati szél.

De ami a lényeg: pénteken és szombaton a front hullámot vet, így végre nagyobb területet érintő alapos öntözésre is van esély.

A csapadék több hullámban érkezik, a legtöbb eső délnyugaton hullhat.