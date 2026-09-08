Letaglózó hír a 35 fokos kánikula rajongóinak: még két nap az élet

A szerda este érkező hidegfront hullámot vet fölöttünk, végre jelentős esélye van nagyobb területet érintő csapadéknak – írja előrejelzésében az Időkép.
Amely szerint kedden és szerdán még kitart a nyárias meleg, szerdán többfelé 35 fokot mutathatnak a hőmérők. Ezzel azonban vége szakad a kánikulának. Szerda délután eleinte nyugaton, estétől a Dunántúlon egyre több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, majd csütörtökön napközben elszórtan valószínű csapadék.
Ekkor megérkezik az ősz az Időkép szerint, az ország nyugati felén 17 és 23 fok közé esnek vissza a maximumok, noha keleten még 24–31 fokig melegszik a levegő. Sokfelé megerősödik az északnyugati szél.
De ami a lényeg: pénteken és szombaton a front hullámot vet, így végre nagyobb területet érintő alapos öntözésre is van esély.
A csapadék több hullámban érkezik, a legtöbb eső délnyugaton hullhat.