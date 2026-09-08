Negyven év után újra vb-negyeddöntős a magyar női kosárlabda-válogatott

A magyar női kosárlabda-válogatott 84-63-ra legyőzte Japánt kedden a berlini világbajnokság rájátszásában, ezzel bejutott a negyeddöntőbe. A magyar válogatott 28 év után szerepel újra világbajnokságon, és 40 év után jutott ismét a legjobb nyolc közé.

Legutóbb az 1986-os moszkvai vb-n végzett nyolcadikként, igaz, akkor még más lebonyolításban rendezték a tornát: a kieséses szakasz csak az elődöntőkkel kezdődött.

A magyarok a franciák elleni 99-53-as vereséggel kezdték a vb-t, majd 71-67-re legyőzték Nigériát, hétfőn pedig 82-73-ra Dél-Koreát. A három egymást követő vb-győzelemre legutóbb 1957-ben volt példa a magyar női válogatott történetében.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A csoport második helyével Magyarország az A csoport harmadikjával, Japánnal játszott a rájátszásban. A két csapat az elmúlt években többször is találkozott, márciusban az isztambuli vb-selejtezőn, 2024 februárjában pedig a soproni olimpiai kvalifikációs tornán is mi nyertünk.

A keddi meccset is Völgyi Péter csapata kezdte jobban. Studer Ágnes triplája után már a második percben 7-0-ra vezettek a magyarok, az első negyedet pedig 20-12-re nyerték. Japán a második játékrészben visszakapaszkodott: 32-20 után egy 14-2-es sorozattal egyenlített, de Studer dudaszós triplájával végül 37-34-es magyar vezetéssel mentek szünetre a csapatok.

A harmadik negyedben aztán eldőlt a mérkőzés. Magyarország 8-0-s rohammal kezdett, a japánok hét és fél perc alatt mindössze négy pontot szereztek, így a magyar előny ismét tíz pont fölé nőtt. Az utolsó negyed 58-45-ről indult, majd 17 pontra is nőtt a különbség, innen Japán már nem tudott visszajönni, a vége 84-63 lett.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A magyar csapat legeredményesebb játékosa Lelik Réka volt 23 ponttal, Takács-Kiss Virág 17, Studer Ágnes 11, Juhász Dorka 10 pontot szerzett. A sikerhez nagyban hozzájárult, hogy az előző meccsekkel ellentétben ezúttal húsznál kevesebbszer adtuk el a labdát, és a hárompontos vonalon kívülről is sokkal hatékonyabban dobtunk.

A csütörtöki negyeddöntőben az elmúlt négy világbajnokság győztese, a 33 meccses vb-győzelmi sorozatban lévő Egyesült Államok lesz az ellenfelünk. (via MTI)