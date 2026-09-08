Olyan történt az élelmiszerárakkal, amire erre az évezredben még nem volt példa

Augusztusban 1,4 százalékkal csökkentek a tavaly augusztusihoz képest az élelmiszerárak, sőt, ha a vendéglátást nem vesszük figyelembe, 4,8 százalékos volt az áresés. De már az 1,4 százalékos mérséklődés is akkora, amekkorát a KSH 2000-ig visszatekintő adatbázisában nem látni, vette észre a HVG. Az élelmiszerek ára április óta folyamatosan csökken, de távlatosabban nézve a múlt év eleji 7 százalék körüli élelmiszerinfláció óta mérséklődő tendenciát mutat.

A statisztikai hivatal által közzétett augusztusi infláció így, bár minimálisan magasabb lett az évtizedes rekordot jelentő júliusinál, ismét elmaradt némileg az elemzők által várt adattól: 1,3 százalékkal nőttek a fogyasztói árak tavaly augusztushoz képest. A havi árnövekedés 0,2 százalékos volt a júliusi 0,1 százalékos csökkenés után.

A nyugdíjasok éves inflációja messze az átlagos infláció alatt maradt, éves szinten 0,9 százalékos volt. Ez is, a 2 százalékos maginfláció is nőtt 0,1-0,1 százalékkal a júliusban mért szinthez képest.

A komoly áresésen átesett élelmiszereken túl csökkent az energiaár is, méghozzá 4,3 százalékkal, ezen belül a vezetékes gáz ára 10,9 százalékkal mérséklődött; mindkét érték megegyezett a júliusival. A tankolás viszont drágult, az üzemanyagárak 1,3 százalékkal voltak magasabban, mint egy éve.

A tartós fogyasztási cikkek ára 1,5 százalékkal, a szeszes italok és dohányáruk termékcsoporté 3,2 százalékkal, a szolgáltatásoké messze az éves infláció fölött, 5 százalékkal nőtt. Utóbbin belül a színházjegyek ára 17,6 százalékkal, a teherszállítás tarifája 13,9 százalékkal, a taxizás 11 százalékkal, a postai szolgáltatások díja 9,6 százalékkal emelkedett, a belföldi üdülés 7,3 százalékkal került többe, mint tavaly.