Őrizetbe vették a német villamosenergia-hálózat elleni szabotázsakciók gyanúsítottját, öt napja tartó hajtóvadászat ért véget

A weisweileri erőmű Észak-Rajna Vesztfáliában 2026. szeptember 8-án. Fotó: SASCHA THELEN/dpa Picture-Alliance via AFP

Őrizetbe vette a német rendőrség a villamosenergia-hálózat ellen több helyen elkövetett szabotázsakciókkal gyanúsított férfit. A 48 éves gyanúsítottat a nyugat-németországi Aachen közelében, a weisweileri erőmű térségében fogták el – közölte a rendőrség. Szeptember 3. óta keresték.

A hatóságok hétfőn ugyanitt több, vélhetően a nagyfeszültségű vezetékekben rövidzárlat előidézésére szolgáló kilövőszerkezetet és egy újabb, a szabotázsakciókat felvállaló levelet találtak. A tartalmát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A férfi, Daniel V. a gyanú szerint Észak-Rajna-Vesztfáliában, Brandenburgban és Szászországban házilag készített rakétákkal próbált nagyfeszültségű távvezetékekben rövidzárlatot előidézni. A módszer legalább két esetben be is jött.

A Köln melletti Bergheimben egy erőmű több blokkját napokra le kellett állítani, ám áramkimaradás nem történt. Brandenburgban két rövidzárlatot is sikerült előidézni, szintén áramkimaradás nélkül.

V. felkutatására elképesztő erőforrásokat mozgattak meg a hatóságok, kutyákkal, drónokkal, helikopterrel, hőkamerával keresték. Péntek óta elfogatási parancs volt ellene érvényben. (via MTI, Spiegel)