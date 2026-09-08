Őrizetbe vettek két embert egy, a Fásy családhoz köthető dokumentumfilm miatt

Őrizetbe vette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal annak a cégnek a tulajdonosát és egyben ügyvezetőjét, aki több mint 56 millió forintért bízta meg a Fásy Ádám lányához és feleségéhez köthető cégeket, hogy szálljanak be a négyrészes Kéz, szív, lélek – magyar kortárs művészek nyomában című dokumentumfilm elkészítésébe – értesült a Telex. Az ügyben egy nő is őrizetbe került, letartóztatásukról szerda délelőtt dönt a bíróság.

A Kéz, szív, lélek Corvus-Kora Róbert Békés megyei festőművészről szól, hosszan írtunk erről az esetről június végén. A filmet valójában a Fásy család „filantróp" tevékenységére jól rímelő nevű Munkácsy Art Rendezvényszervező Kft. pályázta meg. A sorozattá duzzadó projekt első két epizódjára a cég az NKA 790-es, úgynevezett egyedi támogatási keretéből 82,55 millió forintot kapott, a harmadik és negyedik részre pedig Hankó Balázs saját, 447-es miniszteri keretéből utalt ki további 89,9 millió forintot.

Papíron a Munkácsy Art Kft.-nek semmi köze a Fásy családhoz: a céget egy Szabó Sándor nevű férfi vezeti, akinek azonban korábban volt közös cége Fásy Ádámmal, méghozzá az IRM Magyarország Zrt., ami érintett volt egy őssejtkezelési botrányban, ami miatt Fásyt tíz hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.

A film kapcsán kiosztott támogatásokról június 9-én, majd június 23-án kikértük a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől a pályázatok dokumentumait. Az NKTK el is küldte a kért közérdekű adatokat. Ezekből egyértelműen kiderül, hogy a Munkácsy Art Kft. által vállalt dokumentumfilm elkészítésében a Fásy család két cégen keresztül is részt vett, a munkákért pedig több tízmillió forintos megbízásokat kaptak.

A 444 birtokába került szerződések így új megvilágításba helyezik azokat az állításokat, amelyek miatt lapunktól korábban helyreigazítást kértek. A dokumentumok alapján ugyanis a Munkácsy Art Kft. révén

Fási Zsüliett kizárólagos tulajdonában álló Jules Media Kft. 12,25 millió forint plusz áfa értékű megbízást kapott: a cég a dokumentumfilm első két részének tartalomgyártását végezte. Feladata videós tartalomgyártás volt: a szerződés szövegezése szerint ők feleltek a koncepció kidolgozásától végleges utómunkázott videóanyagok átadásáig. A szerződést 2026. január 22-én kötötték, a teljesítés határideje pedig március 31. volt. A Fási Zsüliett és Fásiné Gurzó Mária tulajdonában lévő MVSZ 2015 Kft. 31,8 millió forint plusz áfa értékben dolgozott be a projektbe. A cégre bízták a dokumentumfilm első két részének teljes videóprodukciós és kreatív hátterét: a gyártás előkészítését, a kreatív koncepció és a forgatókönyv kidolgozását, a forgatási terv elkészítését, a szükséges technikai eszközök biztosítását és a stáb koordinálását. Emellett egyedi grafikai elemek elkészítése, valamint a projekthez kapcsolódó PR- és marketingfeladatok is hozzájuk kerültek.

Ez azt jelenti, hogy a 790-es kollégiumtól érkező 82,55 millió forint több mint fele, 44,05 millió forint plusz áfa, vagyis közel 56 millió forint Fásiék érdekeltségeinél landolt.

A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő az adatok kiadásakor jelezte: a támogatások felhasználásának ellenőrzése még folyamatban van. Azt, hogy a pénzt szabályszerűen költötték-e el, csak a szakmai beszámolók és a pénzügyi elszámolások összevetése, illetve az ellenőrzés lezárása után lehet megállapítani.

A Telex információja szerint múlt héten a NAV nyomozói az NKA és Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) több dolgozóját is tanúként hallgatta meg és kifejezetten a dokumentumfilmről kérdezték őket. Hétfőn aztán a NAV közölte, hogy újabb két embert vettek őrizetbe az NKA-ügyben. Közleményükben azt írták, hogy a gyanú szerint egy cég több mint 80 millió forintos támogatást igényelt egy dokumentumfilm elkészítésére a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél (NKTK). Idén áprilisban el is számoltak a pénzzel, a film azonban nem készült el az elszámolás időpontjára. Az elszámolást fiktív számlák beszerzésével leplezték, amit egy másik cég ügyvezetője – a hétfőn őrizetbe vett nő – állított ki.