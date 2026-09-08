Trump kitalálta, hogy blokkolja a Bombardier által gyártott repülőgépek behozatalát, pedig a cég rengeteg pénzt fektet be az USA-ban

Leállítaná a kanadai Bombardier által gyártott repülőgépek amerikai importját Donald Trump az Egyesült Államok és Kanada közötti kereskedelmi vita újabb fejezeteként, és arra kötelezné a céget, hogy az USA-ban gyártson.

Az amerikai elnök hétfői bejegyzésében azt írta, hogy a kanadai cég termékei „nem elég jók”, valamint megjegyezte, hogy a kanadai járműipari vállalat bevételeinek fele az Egyesült Államokból származik.

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„Amerikai vásárlókból, amerikai vállalkozásokból, amerikai repülőterekből és amerikai szolgáltatásból élnek - mindeközben Kanada akadályozza nagyszerű bankjainkat és vállalatainkat”, ami „méltánytalan és igazságtalan”.

„Ennek a korszaknak vége. Ha kell nekik a piacunk, itt kell gyártaniuk és nem tekinthetik többé Amerikát malacperselynek!”

A Fehér Ház nem reagált a kérdésekre, hogy mégis hogyan fogja Trump végrehajtani az intézkedést, illetve milyen lépéseket fog tenni a Bombardier repülőgépek behozatalának megakadályozására, amelyekre az amerikai Szövetségi Légiközlekedési Hivatal (FAA) már engedélyt adott. Szakértők nehezen tudják elképzelni ezt egyelőre.

A kanadai Bombardier az amerikai üzleti repülőgép-gyártó Gulfstream Aerospace versenytársa, de az Egyesült Államokban is 3500 alkalmazottat foglalkoztat, és 2800 beszállítóval rendelkezik az országban, emellett gyárakkal és szervizközpontokkal is jelen van. A vállalat most hatodik amerikai szervizközpontját hozza létre, és Texasban gyártja zászlóshajója, a Global 8000 ⁠repülőgép szárnyait. A Bombardier hétfőn késő este kiadott közleményében közölte, hogy évente több mint 2,5 milliárd dollárt költ amerikai beszállítóira. A Bombardiernek van egy védelmi üzletága is, amelynek Kansasban van gyára, ahol a Kanadában gyártott repülőgépeket speciális feladatokra készítik elő.

A Bombardier ügyfelei által üzemeltetett 5100 repülőgépből körülbelül fele az Egyesült Államokban található.

Az Egyesült Államok és Kanada között augusztus második felében újult ki a kereskedelmi konfliktus, miután meghiúsult az előzetesen kidolgozott kereskedelmi megállapodás véglegesítése, és félbeszakadtak a tárgyalások. A két fél kölcsönösen a másikat hibáztatja, és az elmúlt hetekben Donald Trump amerikai elnök számos Kanadából érkező termék vámját megemelte, amire válaszul Kanada hasonló intézkedést hozott.

A mélyülő vita részeként Donald Trump augusztus végén rendeletben nevezte át a Nagy-tavak egyikét, az Ontario-tavat Amerika-tóvá. Mark Carney kanadai miniszterelnök közölte, hogy országa a 400 éves múltra visszatekintő elnevezést használja a továbbiakban is. A legnagyobb amerikai számítástechnikai cég, az Apple eleget tett a washingtoni jogszabálynak, és saját telefonjai beépített térképén már új néven szerepelteti az Egyesült Államok és Kanada között fekvő tavat, a Google internetes keresőmotor általánosan használt online térképe ugyanakkor a régi néven tünteti fel azt. (Reuters, MTI)