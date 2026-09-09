A hatvani kórház tíz hibát talált a holtan hazaszállított idős asszony ügyében

Augusztus elején mi is megírtuk, hogy a betegszállító autóban vesztette életét egy 80 éves asszony, miután kiszáradással és húgyúti fertőzéssel kezelték, majd sürgősségi megfigyelés után hazaküldték a hatvani kórházból.

A Népszava megszerezte a hatvani kórház belső vizsgálatáról szóló jelentést, amelyben az eset elemzői tíz szervezési, szakmai, dokumentációs és kommunikációs hibát azonosítottak. Bár egyik mulasztásról sem állították, hogy bizonyíthatóan az asszony halálát okozta, több hiányosság miatt más döntés születhetett volna a hazabocsátásáról.

A belső vizsgálatot Szedlák Miklós György, a kórház akkori főigazgatója vezette, ezzel kapcsolatban a jelentés is rögzítette, hogy korlátozhatja a vizsgálat pártatlanságát, ugyanis Szedlák egyben a sürgősségi osztály megbízott vezetője is volt, az idős asszony felvételének napján pedig ő biztosította az osztály szakorvosi felügyeletét, miközben főigazgatói feladatait végezte, majd a neurológiai osztályon ügyelt. (Szedlák az ügy napvilágra kerülésekor még azt írta, a betegszállítókkal a kórháznak nincs szerződése, a szolgáltatást egy központi diszpécserszolgálat rendeli meg, amit pedig ők láttak a dokumentációban, az az, hogy a kórházi vizsgálatok nem tártak fel olyan jellegű eltérést, amely szükségessé tette volna a beteg azonnali, definitív osztályra történő felvételét.)

A kórház belső vizsgálatának eredményeképp végül tíz hibát azonosítottak, amelyek közül ötöt nem hoztak összefüggésbe a beteg sorsával, öt esetében azonban észszerűnek tartották annak lehetőségét, hogy a mulasztás befolyásolhatta a hazabocsátási döntést. Ezek közül a legsúlyosabbnak a rosszul vezetett megfigyelőlapot és a dokumentálatlan belgyógyászati konzultációt minősítették.

A jelentés végkövetkeztetése szerint az ellátás jelentős része megfelelt a szakmai szabályoknak, és nem azonosítottak olyan beavatkozást vagy mulasztást, amely bizonyíthatóan az asszony halálát okozta. Azt viszont megállapították, hogy több hiba miatt a hazabocsátásról döntő orvos nem rendelkezett minden olyan információval, amely más ellátási döntéshez vezethetett volna - írja a Népszava.

Az ügyben az idős asszony családja feljelentést tett, a Hatvani Rendőrkapitányságon pedig közigazgatási eljárás indult a rendkívüli haláleset körülményeinek tisztázása érdekében.