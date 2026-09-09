Az Európai Bizottság nem tudja megerősíteni, hogy az osztrákok bepanaszolták volna Magyarországot a paksi fenékküszöb miatt

Az Európai Bizottság nem tudja megerősíteni, hogy a brüsszeli testület hivatalos panaszt vagy értesítést kapott volna Ausztriától a paksi fenékküszöb építése miatt - közölte az uniós bizottság illetékes szóvivője az MTI megkeresésére szerdán.

„Egyelőre nem tudom megerősíteni, hogy hivatalos panaszt vagy értesítést kaptunk volna Ausztriától, azonban a probléma átfogó jellege miatt egyeztetünk az uniós szolgálatainkkal” – fogalmazott válaszában az uniós szóvivő. Közölte, amint lehet, várhatóan csütörtökön több információ áll majd a testület rendelkezésére.

Információk szerint Ausztria az Európai Unióhoz fordult a paksi atomerőműnél épülő fenékküszöb miatt. A beruházás engedélyezési eljárás és a szomszédos országok hivatalos értesítése nélkül valósult meg, amit több szervezet is kifogásolt. Az osztrák kormány a Világgazdaság kérdésére megerősítette, hogy a Paksi Atomerőműhöz tervezett mederküszöb építése miatt a Duna Bizottság és az Európai Bizottság közvetlen egyeztetést folytat az illetékes magyar hatóságokkal.

Szerdán délelőtt Magyar Péter is nekiment a panasz miatt Ausztriának, Facebook-oldalán azt írta, hogy Ausztria jobban tenné, ha inkább az azbesztügyben lennének ilyen aktívak.