Magyar Péter nekiment Ausztriának a paksi fenékküszöb miatt

„Jelenleg csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul üzemelni a Paksi Atomerőmű” - posztolta a Facebookra Magyar Péter miniszterelnök szerda reggel 8 óra 40 perckor.

Itt viszont nem állt meg, azt is hozzáfűzte még:

„Eközben Ausztria bepanaszolta hazánkat Brüsszelben az építkezés miatt. Jó lenne, ha az osztrákok azbeszt ügyben lennének ilyen aktívak…”

Szálazzuk szét az állításokat.

Paksi mizéria

Magyar múlt héten már azt állította, hogy „Ausztria az Unióhoz fordult a paksi építkezésünk miatt, a fenékküszöb miatt”, de ennél többet nem árult el erről. Az osztrák kormány a Világgazdaság kérdésére megerősítette, hogy a Paksi Atomerőműhöz tervezett mederküszöb építése miatt a Duna Bizottság és az Európai Bizottság közvetlen egyeztetést folytat az illetékes magyar hatóságokkal. Emellett azt is közölték, hogy az EU Duna Régió Stratégia (EUSDR) keretében a Duna-menti országok egy közös, mindannyiuk által elfogadott álláspontot fogalmaztak meg a fennálló európai és nemzetközi intézményi csatornákon keresztül, amelyet az EUSDR operatív titkársága megküldött Magyarország közlekedési miniszterének, Vitézy Dávidnak és Magyar Péter miniszterelnöknek (hogy ebben a közös nyilatkozatban mi szerepel, azt nem árulták el).

A probléma lényege az lehet, hogy a magyar kormány haváriára hivatkozva (az alacsony vízszint miatt csaknem le kellett állítani a paksi atomerőművet) rohamtempóban kezdett neki a fenékküszöb megépítésének, a beruházás így nem esett át a szokványos engedélyeztetési folyamatokon, miközben normál körülmények között egy ilyen volumenű, a Duna teljes keresztmetszetét érintő beavatkozás előtt kötelező hivatalosan értesíteni a hazai zöldhatóságokat, a szomszédos országokat, a nemzetközi folyami bizottságokat és az EU-t, valamit részletes környezeti hatásvizsgálatokat is kell végezni. A kormány viszont a kialakult helyzetet veszélyhelyzetnek minősítette, a beruházást pedig nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségűnek.

Arról, hogy az építkezés következtében felgyorsult a víz sodrása az épülő paksi fenékküszöb két fala között, ami miatt sokat mélyülhetett ott a Duna medre, és a víz az építményt is kikezdte, az Átlátszó írt a múlt héten, ezt utóbb Magyar Péter „sajtóban megjelent álhíreknek” titulálta.

Mindenesetre az osztrák kormány tájékoztatása alapján úgy tűnik, Ausztria nem „bepanaszolta Magyarországot Brüsszelben”, ahogy azt Magyar írta, hanem szélesebb körű vizsgálódás folyik, amiről őt és Vitézyt is tájékoztatták.

Azbesztpara

Magyar Péter már a felemlegetett múlt csütörtöki kormányinfón is párhuzamot volt a paksi fenékküszöb és az osztrák azbesztes kőzúzalék között, mondván,

Az osztrák azbesztbotrány azután robbant ki, hogy kiderült, Burgenland tartományban négy bányából évtizedekig termeltek ki azbeszttel szennyezett követ. A bányák Magyarországra is szállítottak a termékeikből. Először áprilisban Szombathelyen találtak azbeszttel szennyezett burkolatot, majd a többi nyugat-magyarországi megyéből is folyamatosan érkeztek észlelések. De még Budapestre és Pest megyébe is jutott a szennyezett kőből. Időközben Bécsben is találtak azbeszttel szennyezett utcákat.

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter május közepén jelentette be, hogy bécsi tárgyalásainak eredményeképp nem érkezik több azbeszttartalmú kőzet Ausztriából.Magyar Péter ugyanakkor Christian Stocker osztrák kancellárral egyeztetett, közös sajtótájékoztatójukon azt is bejelentették, hogy teljes átláthatóságra és osztrák–magyar együttműködésre van szükség, az ügyben létrehozott közös bizottság szakemberek bevonásával, Budapesten, Bécsben és a terepen is megkezdte a munkát. Hogy ez éppen hol tart, arról sem osztrák, sem magyar tájékoztatás nem igen érkezett.

Eközben a magyar kormány július végén bejelentette, hogy 3 milliárd forintos azbesztmentesítési alapot hoz létre, hogy támogassa a szennyezett településeket. Egy hónappal később Nemény András, Szombathely polgármestere közölte: saját hatáskörben megkezdik az azbeszttel szennyezett Oladi-plató lebetonozását az önkormányzat kontójára, mert hiába várt a beígért hárommilliárdos „azbesztalapra” a város, azt még nem írta ki a kormány.

Hát, ennyi minden fér egy szerda reggeli, pár soros miniszterelnöki Facebook-poszt margójára.