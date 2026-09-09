Márki-Zay Péter szerint Kövér László azért nem rasszista, mert vele sem fogott kezet

Élesben tesztelte Kövér László volt házelnök kézfogási protokollját Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester, amikor összefutott vele a lengyelországi Karpaczban az európai gazdasági fórumon.

A teszt eredménye: Kövér László vele sem fogott kezet.

Ezen a képen Donald Tusk ragadta meg Márki-Zay Péter kezét, időszámításunk előtt néhánnyal, egy ellenzéki megmozduláson. Fotó: PETER KOHALMI/AFP

Márki-Zay Péter megfejtése:

„Tehát Kövér László nem rasszista, vagy legalábbis nem emiatt nem fogott kezet az Országgyűlés új, roma származású alelnökével...”

Márki-Zay a megfigyelések alapján azt a következtetést vonta le, hogy Kövér László „más, Fidesz-ellenes politikusokkal sem fog kezet”. Ebből fakadóan viszont felmerült benne még az a kérdés is, vajon Kövér miért tesz ilyet?

Talán az a baja, hogy mi nem lopunk és nem tűrjük a lopást?

nem orosz és kínai-bérenc hazaárulók, hanem magyar és európai érdekeket szolgáló hazafiak vagyunk?

nem a Szájer- és Bese atya-féle erkölcsöket tekintjük kereszténységnek?

nem mentegetnénk körözött lengyel, macedón, szaudi, azeri bűnözőket, gyilkosokat?

nem tiltanánk ki az ellenzéket a közmédiából?

Ha tippelnem kéne, akkor szerintem Márki-Zay Péter megfejtései messzebb vannak a valóságtól, mint Kövér László jobb keze Márki-Zay Péter jobb kezétől.

Ha valaki esetleg lemaradt volna az előzményekről: lett egy mikrofelháborodás abból, hogy Kövér László nem fogott kezet Kőszegi Krisztiánnal, az Országgyűlés tiszás alelnökével a bátai emléktábla-avatáson, ebbe pedig többen is azt látták bele, hogy a kézfogás elmaradása Kövér részéről Kőszegi származásával függ össze.