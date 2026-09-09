Nagy Ervin Cserhalminak: Nem az számít, kinek milyen kapcsolatai vannak, hanem az, hogy milyen gondolatai

Cserhalmi György kedden tömören és lendületesen üzent Nagy Ervinnek, többek között azt: „Ami most történik az SZFE-n és más, a kultúrát célozni óhajtó intézkedésekben, azt az Antall-kormány idején úgy hívták, EJTŐERNYŐZÉS. Akkoriban az államtitkárt Fekete Gyurkának hívták.”

És bár a színész azt írta, nem vár választ, Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a Telex megkeresésére azért reagált. Azzal kezdte:

„A kulturális kormányzat eltökélt abban, hogy szakítson az »eddig ti voltatok, most mi jövünk« logikájával. Az elmúlt években ugyanis egy dolog közös volt a kulturális élet szinte minden területén: az »előszobázás«. Ebben szocializálódott a szakma. Egy-egy SMS, egy-egy szívesség vagy egy-egy jó kapcsolat sokszor meghatározta, hogy ki milyen pozícióhoz, támogatáshoz vagy szerephez jutott.”

Nagy Ervin azzal folytatta, hogy ez nem a kultúrában dolgozók hibája, és újra kell tanulniuk az érdekérvényesítést, hogy „az önérdekből folytatott lobbizás helyett a szakma közös céljainak képviselete, a párbeszéd, a nyílt vita és az együttműködés vezet előre.”

Szerinte erre a kulturális kormányzat nyitott, és olyan szakmai közeget szeretnének teremteni, „ahol nem az számít, kinek milyen kapcsolatai vannak, hanem az, hogy milyen gondolatai, szakmai teljesítménye és javaslatai”.

Cserhalmi egyébként arra utalhatott, hogy az eddig (és még egy évig) kekvarendszerben működő egyetemekhez hasonlóan, az SZFE-n is lecserélték a kuratóriumot. A múlt héten azt írtuk, a kuratórium elnöke Kovács András Bálint filmesztéta lett, az ELTE Művészettudományi és Médiakutatási Intézet igazgatója, a Filmtudomány Tanszék vezetője lett. (Eddig Vidnyánszky Attila volt az elnök.)

Az SZFE közleményéből kiderült, hogy a szenátus által javasolt öt tagból három került be a testületbe, és az elnökké választott Kovács András Bálint nem szerepelt a szenátusi rangsorban, ahogy az egyetem előző rektora, Upor László is csak a 10., vagyis póttag volt. A minisztérium döntése nyomán ő is bekerült.

Upor a Telexnek azt mondta, az alapítványi váltás nulladik percétől hangos ellenzője volt az új rendszernek, ezért most nem ugorhat el egy olyan feladat elől, ami ezt a rendszert hivatott lebontani. Rajtuk kívül Dániel Gábor, Jeney Zoltánné Tóth Éva és Imely Zoltán került be. Imely sem volt a listán az SZFE közleménye szerint. Ugyanakkor a HVG cikke szerint Dániel Gábort és Jeney Zoltánné Tóth Évát az eddigi szenátus is támogatta, ezért a szakmában sokan felemásnak tekintik a kuratóriumi változtatásokat.