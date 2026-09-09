Tényfeltáró újságírókat látott el információkkal az Orbán-kormány egyik államtitkára

Pintér Sándorról, Tiborcz Istvánról, a Microsoft- és az Eclipse-ügyről is beszélt a Partizánnak adott, szerda este publikált interjújában Vályi-Nagy Vilmos, a 2010 és 2014 között regnáló Orbán-kormány államtitkára, akit „az elmúlt tíz évben a tényfeltáró újságírók egyik fontosabb forrásaként” mutattak be a műsorban.

A Partizán YouTube-csatornáján megjelent interjúban elhangzott, hogy az informátor, aki „talán a legtöbb komoly ügyben segítette” a sajtó munkáját, nemrég kereste meg a csatornát, hogy a saját történetét, a megismert ügyeket az arcát és a nevét is vállalva mesélhesse el.

Vályi-Nagy Vilmos a 2010-ben felálló Orbán-kormány előtt a NAV egyik elődszervezeténél, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságánál (VPOP) dolgozott előbb informatikai vezetőként, majd főparancsnok-helyettesként. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál 2010-től helyettes államtitkárként, majd 2012-től államtitkárként a feladata lényegében az volt, hogy a VPOP-nál meghonosított gyakorlatot a teljes állami szféra informatikai és távközlési beszerzéseire kiterjessze.

Vályi-Nagy Vilmos Fotó: Partizán/Youtube

Az államtitkár egy ponton azzal szembesült, hogy a kormányzati informatika racionalizálásának ellenlábasai is vannak, például a Microsoftnál. A műsorban elhangzottak szerint nem örültek, hogy csökkentek az állami megrendeléseik. Elhangzott az is, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és az amerikai tőzsdefelügyelet 2019-ben tárta fel, hogy a Microsoft viszonteladói korrupt közbeszerzéseken óriási pénzeket kerestek a szoftvercég termékeivel, amikor a magyar állammal üzleteltek. A közvetítő cégek a nagy tételben vásárolt irodai szoftverek beszerzési árát lealkudták, a kedvezményt pedig „lenyelték”. A Microsoft Amerikában bírságot kapott, de Magyarországon nem történt az ügyben felelősségre vonás - hangzott el a műsorban. Ennek kapcsán Vályi-Nagy Vilmos azt mondta: már 2011-ben a licencdíjcsökkentés mellett azon is dolgoztak, hogy legyenek nyílt forráskódú szoftverek a magyar államigazgatásban, de például Lázár János fideszes politikus a „tudtuk, támogatásuk és jóváhagyásuk nélkül sok milliárd forintot csoportosított át egy informatikai projektből Microsoft-licenc beszerzésre”. Majdnem dupla áru volt a licenccsomag, mint a piacilag indokolható, ezért közbenjárására törölték a közbeszerzési eljárást, aminek folyományaként egymilliárd forintot spórolt az állam.

Vályi-Nagy Vilmos ennél az ügyletnél érezte először, hogy valamilyen érdeket sértett, az adóhivatal akkori elnökhelyettese, Vágujhelyi Ferenc közölte vele ugyanis, hogy „súlyos árat” fog fizetni. Végül a miniszterelnök erősítette meg, hogy helyesen járt el - mondta. A Microsoft-botrány hátterében szerinte a Humansoft Kft. informatikai cég volt, amely érdeksérelmet szenvedett, s e cég próbálta elérni, hogy őt elmozdítsák - mondta. Ez sikerült is, a 2014-ben felálló új kormányban ugyanis már nem kapott szerepet. Elmondása szerint korábbi minisztere „őszinte felháborodással mesélte”, hogy miért lett „kinyírva”. Az volt a vád ellene, hogy a Microsoft-ügyben 50 millió forintot vett fel. Az Orbán család egyik ebédjén született meg a döntés, amelyről - szerinte - a miniszterelnök veje, Tiborcz István szolgált információval a külvilágnak.

A műsorban később elhangzott: utólag Németh Lászlóné fejlesztési minisztertől tudta meg, hogy „Tiborcz István bemószerolta Orbánnál”. Mint mondta, államtitkári pozíciója idején számos más államtitkár, intézményvezető, de még miniszter is kereste és panaszkodott neki.

„Vállalhatatlannak nevezték azokat a családtagokat, NER-es csúcsoligarchákat, akik leszívták a magyar állam pénzét”, s akik „pontosan tisztában voltak azzal, hogy mi folyik, de vagy nem mertek, vagy nem tudtak, vagy nem akartak ezzel szembe menni”, fogalmazott az ex-államtitkár.

A műsorban kitértek arra is, hogy Pintér Sándor belügyminiszterrel konfliktusba keveredett Vályi-Nagy Vilmos az Eclipse-ügy miatt, amikor az állam milliárdokat költött a gépkocsik eredetiségvizsgálatát nyilvántartó, de soha le nem szállított szoftverek fejlesztésére. Pintér Sándor belügyminiszterről Vályi-Nagy Vilmos azt állította, hogy el akarta érni a kirúgását. Közölte: menesztését követően - 2014-től kezdődően - hosszú ideig megfigyelték, fenyegetéseket kapott, róla hamisított adatokat rögzítettek az Alkotmányvédelmi Hivatal dokumentumaiban. Kitért arra is, hogy az Eclipse-ügy után „tucatjával rúgták ki” az ügyön dolgozókat a VPOP-nál, az ilyen típusú büntetések pedig 2010 után rendszeresen visszatérő elemei voltak a Fidesz káderpolitikájának.