Trump elnökként 45 ezer dollárt adott ajándékba rejtélyes bizalmasának, Natalie Harpnak

Az amerikai elnök a Fehér Ház négy alkalmazottjának adott igen jelentős összegű készpénzt ajándékba, derül ki az adminisztráció által nyilvánosságra hozott pénzügyi információkból. Rejtélye bizalmasa, közeli tanácsadója, Natalie Harp – akiről itt írtunk részletesebben – 45 ezer dollárt, vagyis valamivel több mint 14 millió forintot kapott Trumptól ajándékba, ugyanennyit kapott Margo Martin kommunikációs tanácsadó és Chamberlain Harris, a Fehér Ház egyik segédtisztje, aki Trump ügyvezető asszisztenseként szolgál, míg régi segítője, az Ovális Iroda műveleti igazgatójja, Walt Nauta 22 ezer dollárt. A közzétett dokumentumok szerint egyetlen más alkalmazott sem jelentett be ajándékot az elnöktől.

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A Fehér Ház ezeket személyes jellegű ajándékoknak minősítette, amelyek nem kapcsolódnak a munkatársak munkájához, és az amerikai törvények szerint legálisak.

A BBC-nek nyilatkozó Fehér Ház-tisztviselő szerint az elnöknek „régóta szokása (nemcsak a kormányzatban, de a versenyszférában is), hogy karácsonyi ajándékokat ad a hatalmi körébe tartozó embereknek, köztük időnként alkalmazottaknak és segítőknek. A szóban forgó ajándékoknak semmi közük sincs ezeknek a személyeknek a hivatalos kormányzati feladataihoz, és a vonatkozó jogi és etikai normák értelmében teljes mértékben megengedettek”.

A Fehér Ház nem válaszolt a BBC külön megkeresésére, hogy a többi 91 listán szereplő alkalmazott miért nem kapott ajándékot. Viszont az ajándékban részesülő négy személyt régóta és széles körben az elnökhöz nagyon közel álló személyeknek tartják.

Nincsenek egyébként más ismert esetek arra, hogy egy hivatalban lévő amerikai elnök készpénzes ajándékot adott volna a Fehér Ház alkalmazottainak. Jellemzően inkább ajándéktárgyakat vagy személyes emléktárgyakat adtak a munkatársaiknak. Barack Obama elnök például egy bekeretezett nyakkendőt ajándékozott Robert Gibbs volt sajtótitkárnak, amelyet utóbbi egyszer kölcsönvette a 2004-es Demokrata Párt országos konvenciója előtt. (BBC)