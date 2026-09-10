Egy szakszervezeti vezető szerint türelmetlenek a rendvédelmi dolgozók, mert a Tisza nagyokat ígért a kampányban

A rendvédelmi és belügyi dolgozók már 2026-ban elvárták volna, hogy a kormány intézkedjen a bérrendezésük érdekében, ezért türelmetlenek, és több, a helyzetük javításáról szóló konkrétumot várnak a Belügyminisztériumtól. Erről Kucsera Miklós, a Belügyi Érdekegyeztető Tanács munkavállalói oldalának elnöke, a Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége főtitkára beszélt azt MTI-nek.

Kucsera Miklós azt mondta, a rendvédelmi szakszervezetek ugyanakkor biztatónak tartják, hogy Pósfai Gábor belügyminiszter nyilatkozata alapján a 2027-es költségvetés tárgyalása során sor kerül a belügyi dolgozók bérrendezésére. Emellett üdvözlik, hogy az elmúlt évek gyakorlatával szemben sokkal intenzívebb a párbeszéd a tárca, illetve a munkavállalókat képviselő érdekképviseletek között.

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Kucsera Miklós arról is beszélt, hogy azért tapasztal türelmetlenséget az állomány részéről, mert a választási kampányban „nagyok voltak az ígéretek”. Ezért a rendvédelmi dolgozók arra számítottak, hogy már 2026-ban előrelépés történik a bérrendezés érdekében. Szerinte az utóbbi lépés a hangulat szempontjából lenne nagyon fontos.

Pósfai Gábor csütörtökön a Kossuth rádióban beszélt a belügyi ágazatban várható reformokról. A miniszter azt mondta, a teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség, ennek érdekében pedig javaslatcsomagot dolgoztak ki. A végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg.