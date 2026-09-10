Leszerelt rendőrök, tűzoltók, bévések százai várják, hogy visszatérhessenek korábbi munkahelyükre

A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség, ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki, a végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg – közölte a belügyminiszter a Kossuth rádió Felkelő című műsorában.

Pósfai Gábor elmondta, a javaslatcsomag, amelyet a Belügyi Érdekegyeztető Tanácson már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetményalap emelését és a különböző szintek közötti differenciálást lehetővé tevő pótlékok növelését is. A jelentős létszámhiánnyal küzdő települések, régiók esetében alkalmaznák a preferált települési pótlékot is, amelyre a jogszabály ugyan lehetőséget adott, de korábban senki sem használt – tette hozzá.

Visszaszerelés

A politikus ösztönözné az országon belüli mobilitást is, amelyhez a szolgálati lakások és albérletek támogatási rendszerének áttekintésére van szükség.

A belügyminiszter kifejtette, a belügyi ágazatba már több mint ezren jelezték, hogy élnének a „visszaszerelés” lehetőségével, kétszáznál is többen vissza is tértek a rendőrséghez, a tűzoltósághoz és a büntetés-végrehajtáshoz, míg több száz kérelem elbírálása most is zajlik.

Pósfai Gábor Fotó: Németh Dániel/444

Pósfai Gábor súlyosnak nevezte az előző kormányzat örökségét. A teljes belügyi ágazatból 12 ezer szakember – köztük 9 ezer rendőr – hiányzik. Drámaian csökkent az érdeklődés a rendőri pálya iránt is: 2010-ben még több mint hétezren jelentkeztek tiszthelyettesnek, ez a szám idén csak 1255 volt. Hangsúlyozta, azon kell dolgozni, hogy az életpálya vonzó legyen.

Átvilágítás

A politikus kitért arra, hogy a „Pintér-korszak” átvilágítása kiterjed a Belügyminisztérium működésére, a háttérszervekre, valamint a tárcához tartozó gazdasági társaságokra, érinti a sport területét is, amely korábban máshova tartozott. Amint a teljes átvilágítási folyamat lezárul, az eredményeket nyilvánosságra hozzák.

A miniszter szavai szerint „elképesztően sok szerződés, elképesztően sok olyan eset van, amit megfelelő módon ki kell vizsgálni”, már több ügyben tettek feljelentést, és a következő napokban is várható ilyen lépés.

A miniszter és a tao

A Fradiváros ügyét említve Pósfai leszögezte, nem klubok ellen zajlik speciálisan vizsgálat, a társaságiadó-kedvezményen alapuló támogatások rendszerének felülvizsgálata a cél. Mint mondta, a Nemzeti- Adó- és Vámhivatal az elmúlt négy évben csaknem ötszáz esetben indított eljárást különböző egyesületek ügyében, és 92 alkalommal „már ki lett mondva, hogy ez a támogatás elveszett”.

A miniszter úgy fogalmazott, egyetért a tao-endszer eredeti céljaival, ami az utánpótlás-nevelés támogatása, az infrastruktúra-fejlesztés, valamint a sport népszerűsítése volt. Ezeket a célokat továbbra is ápolni kell, olyan sportfinanszírozási rendszert kell kialakítani, ami segíti az utánpótlást, már inkább a létesítmények fenntartását, és nem újak építését támogatja, jóval többet költ az iskola- és szabadidősportra, és amelyből nemcsak a hat kiemelt sportág, hanem az összes többi is tud profitálni.

A miniszter szerint attól, hogy valaki politikus, még lehet jó sportvezető. Ugyanakkor a minisztérium célja, hogy a politikát elválassza a sporttól, az elmúlt 10-15 évben kialakult szoros összefonódás sokszor nem volt egészséges. Javaslatot tett arra, hogy aktív országgyűlési képviselő, helyettes államtitkár, államtitkár, miniszter, európai parlamenti képviselők, állami tulajdonban lévő vállalat vezetője ne vállalhasson vezetői tisztséget sportszövetségben vagy sportköztestületben. Hozzáfűzte, azt is át kell gondolni, milyen időszakra vonatkozzon a politikusok szerepvállalásának tiltása.

Gusztus 20

A politikus közölte, vizsgálják, hogy az augusztus 20-ai közbeszerzéssel kapcsolatban felmerült aggályok valósak-e. Kérésére ezt kiterjesztik a négynapos programsorozat megvalósításában közreműködő mind a kétszáz vállalkozásra és akár az ár-érték arány vizsgálatára is. Rámutatott ugyanakkor: a korábbi kormány 17,5 milliárd forintot szánt erre a programsorozatra, ami idén hozzávetőleg 4 milliárd forintból valósult meg.

Drónshow 2026. augusztus 20-án Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Pósfai Gábor szavai szerint „azt, hogy hibáztunk-e, majd a vizsgálat eldönti el”. A jövő szempontjából fontos konklúzió, hogy még átláthatóbban kell működni – tette hozzá.

Világversenyzés

Jövőre négy nagy világversenynek ad otthont Magyarországon. A Belügyminisztérium intenzíven dolgozik azon, hogy ezeket jóval kevesebb összegből, még jobb műszaki tartalommal rendezzék meg. Ezek költségvetését mindenképp nyilvánosságra fogják hozni – közölte a politikus. (via MTI)