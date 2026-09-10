„Éheztetés és bántalmazás a hatalom tudtával” – Magyar Péter gyermekvédelmi jelentést hoz nyilvánosságra szombaton

„Gyurkó Szilvia államtitkár asszonnyal szombaton bemutatjuk az Orbán-kormány alatt a gyermekvédelemben elkövetett megdöbbentő visszaélésekről készített jelentést” – írta ki közösségi oldalára Magyar Péter. A miniszterelnök ennyit tett hozzá a bejegyzésben: „Éheztetés és bántalmazás a hatalom tudtával.”

Magyar Péter már hétfői napirend előtti parlamenti felszólalásában jelezte, hogy a jelentést rövidesen nyilvánosságra hozzák.

Fotó: Németh Dániel/444

A témának érthető módon a választási kampányban is fontos szerepe volt. A későbbi miniszterelnök 2025 decemberében bemutatta az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat meghallgató és terápiás szolgálatfejlesztési osztályának 2021-es jelentését. Ennek egyik fő megállapítása az volt, hogy a szakellátásban élő gyerekek ötödét érintette valamilyen abúzus, több mint 300 gyereket szexuálisan bántalmaztak gondozási helyén, közülük 77 áldozatot felnőtt bántalmazott. A nyomozásokat bizonyíték hiányában rendre megszüntették, tette szóvá akkor Magyar.

Az új jelentés nyilvánosságra hozatalának szombati időpontja aligha véletlen, aznap tartja Orbán Viktor és a Fidesz a szokásos kötcsei pikniket, amelyre nemcsak a párt vezető politikusai, hanem a komplett holdudvar is hivatalos szokott lenni.