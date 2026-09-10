Jön az eső

Területi átlagban is 20–30 milliméter csapadék hullhat le hétvégéig az Időkép előrejelzése szerint. Ahogy azt szerda délután és este több helyen is lehetett tapasztalni, záporok, zivatarok jelezték a hidegfront közeledtét, aminek köszönhetően most hosszú idő után többfelé jelentős mennyiségű csapadék hullhat hétvégéig.

Az Időkép azt írja, kiterjedt eső csütörtök késő este érkezik a Dunántúl fölé, és szép lassan araszol majd kelet felé. A csendes eső mellett beágyazott záporok, zivatarok is várhatók. A csapadékzóna előreláthatólag szombat reggelre hagyja el az országot kelet felé.

A front jelentős lehűlést hoz, pénteken sokfelé a 20 fokot sem érjük el. Szombaton országszerte 18–24 fokos maximumokra számíthatunk, vagyis kora ősziesre fordul időjárásunk.