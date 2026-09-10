Jön az eső

időjárás

Területi átlagban is 20–30 milliméter csapadék hullhat le hétvégéig az Időkép előrejelzése szerint. Ahogy azt szerda délután és este több helyen is lehetett tapasztalni, záporok, zivatarok jelezték a hidegfront közeledtét, aminek köszönhetően most hosszú idő után többfelé jelentős mennyiségű csapadék hullhat hétvégéig.

Az Időkép azt írja, kiterjedt eső csütörtök késő este érkezik a Dunántúl fölé, és szép lassan araszol majd kelet felé. A csendes eső mellett beágyazott záporok, zivatarok is várhatók. A csapadékzóna előreláthatólag szombat reggelre hagyja el az országot kelet felé.

A front jelentős lehűlést hoz, pénteken sokfelé a 20 fokot sem érjük el. Szombaton országszerte 18–24 fokos maximumokra számíthatunk, vagyis kora ősziesre fordul időjárásunk.

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