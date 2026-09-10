Kilenc év és négy hónap börtönre ítélték Ecuador volt elnökét

Kilenc év és négy hónap börtönbüntetésre ítélte szerdán az ecuadori bíróság Ecuador volt elnökét, Abdalá Bucaramot és a fiát, Jacopót a koronavírus-járvány idején szükségessé vált gyógyszerek és orvosi segédeszközök beszerzésével kapcsolatban elkövetett sikkasztás miatt. A bíróság 9640 dollár (körülbelül hárommillió forint) pénzbüntetést is kiszabott rájuk.

Az ügyben elítéltek két másik vádlottat is: Leandro Berrones 13 év és négy hónap, az izraeli állampolgárságú Seinman Oren – aki az ügy során együttműködött az igazságszolgáltatással – két év és nyolc hónap börtönbüntetést kapott.

Korábban a bíróság már több tárgyalást halasztott el a volt elnök egészségügyi problémái miatt,a család augusztus közleménye szerint szívműtéten is átesett.

(MTI)