Kontroll: Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet is kihallgatták a Volánbusz-ügyben

A Kontroll információi szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája (NNI) kihallgatásra idézett be 8 embert az öt éve húzódó Volánbusz-ügyben. Idézést kapott Szivek Norbert, a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. volt vezérigazgatója és Jellinek Dániel milliárdos ingatlanvállalkozó, Tiborcz István korábbi üzlettársa is.

Jellinek Dániel Fotó: Németh Dániel/444

A kihallgatásokat követően a nyomozók házkutatásokat is tartottak. A lap szerint elképzelhető, hogy a feltételezett elkövetők közül többeket meg is gyanúsítanak hűtlen kezelés és pénzmosás miatt. Az NNI a kihallgatásokról és kényszerintézkedésekről szóló információkat megerősítette. A szervezet szóvivője azt mondta, hogy hamarosan közleményt adnak ki az ügyben.

A Volánbusz-ügyben még 2021-ben érkezett feljelentés az NNI-hez, de az azóta tartó nyomozás során még senkit sem gyanúsítottak meg. A feljelentés szerint az állami közlekedési vállalattól és alvállalkozóitól több mint 10 milliárd forint közpénzt juttattak magánkezekbe. A történtekről a Kontroll írt bővebben.

Az ügyben idén májusban hallgatták ki tanúként Galgóczy Ferenc vállalkozót, aki korábban arról beszélt a Kontrollnak, hogy Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter, KDNP-s parlamenti képviselő tudott a kiterjedt korrupciós hálózat tevékenységéről tudott, és abból személyesen hasznot is húzhatott.