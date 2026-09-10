Kulcsfontosságú orosz gázkitermelő régióra csaptak le drónokkal az ukránok, 2800 kilométerre a határtól

Ukrajna a totális háború kezdete óta először támadta drónokkal az Oroszország mélyén lévő Jamal-Nyenyec autonóm körzetet. Ezt Dmitrij Artyuhov, a régió kormányzója közölte.

Egy Novij Urengoj-i ipari létesítményben tűz ütött ki, miután drónok és „törmelékek” zuhantak rá, de a hivatalos közlések szerint senki sem sérült meg. Artyom Zsoga, az uráli régió elnöki megbízottja azt mondta, gáz- és energiaipari létesítményt ért támadás.

Fúrótorony egy gázmezőn Novij Urengoj közelében, 2018-ban Fotó: CLAUDIA THALER/dpa Picture-Alliance via AFP

Novij Urengoj az orosz–ukrán határtól mintegy 2800 kilométerre található. Az ukrán fegyveres erők ezzel rekordot döntöttek, ilyen távolságban lévő célpontokra ugyanis még nem lőttek. Voltak támadások távolabbi helyszíneken is, ám ezeket a közelbe szállított eszközökkel hajtották végre.

Ukrajna olyan régiót ért el most, ahol az orosz gázkitermelés legnagyobb része, nagyjából 80 százaléka zajlik. (Meduza)