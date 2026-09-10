Magyar Péter szerint nincs rendben, hogy Magyarország napi egymillió eurót fizet azért, hogy megvédje Európa közös határait

Magyar Péter a V4 és Írország pozsonyi kormányfői találkozója után tartott sajtótájékoztatót. Beszélt a Visegrádi Négyek szerepéről, a Magyarországot sújtó napi egymillió eurós migrációs büntetésről és a hétéves EU-költségvetéssel kapcsolatos elvárásairól is.

A miniszterelnök azt mondta, erős Európai Unió nem létezhet erős Közép-Európa nélkül, erős Közép-Európa pedig nem létezhet a visegrádi négyek nélkül. A V4-es együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül, ezért üdvözlendő, hogy a visegrádi országok elhatározták, hogy még intenzívebben és még gyakrabban egyeztetnek.

Az egyeztetés konkrét témáiról azt mondta, beszéltek pénzről, energiáról és az illegális migráció elleni küzdelemről. Kiemelte a határvédelem jelentőségét is. Azt mondta, nem „brüsszelezni” akar, de szerinte nincs rendben, hogy Magyarország napi egymillió eurót fizet azért, hogy megvédje Európa közös határait és a magyar határt, „miközben más miniszterelnök kap 200 millió eurót az Európai Bizottságtól, mert esetleg nem végezte el a feladatát.”

Az illegális migrációval kapcsolatban azt mondta, rengeteget változott a világ, és az a vélemény, amivel Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország az elején egyedül volt, most már többségi álláspont. Az Európai Unióban nem 10, hanem 19-20 tagállam mondja ugyanazt, hogy következetesen, szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. Bízik benne, hogy az októberi EU-csúcson megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelem ügyében.

Fotó: Jakub Gavlak/MTI/MTVA

Magyar az EU hétéves költségvetéséről is beszélt. Magyarország részéről konstruktív, ugyanakkor őszinte és következetes álláspontot ígért, hangsúlyozva, hogy csak olyan megállapodást tud elfogadni, ahol abszolút érvényesülnek a magyar vállalatok és emberek érdekei. Szerinte egy olyan javaslat nem elfogadható, amiben kevesebb pénz jár, miközben nagyobb a központosítás, illetve újabb és újabb feltételeket támasztanak.

Arról is beszélt, hogy hiányolja a szolidaritást Európából. Szerinte pont akkor kezdték egyre kevésbé komolyan venni a kohéziós politikát, amikor Magyarország és 9 másik ország 2004-ben csatlakozott az EU-hoz. Azt mondta, a közép-európai népeknek is jár ugyanaz a támogatás, mint amit a korábban csatlakozott országok, például Írország, Spanyolország vagy Portugália megkapott.

A miniszterelnök szerint a mezőgazdaságra is oda kell figyelni, ugyanis óriási problémák vannak az ágazatban, az aszály nemcsak Magyarországon, hanem Európa-szerte „a lét szélére sodorta a mezőgazdaságot”.

A napi egymillió eurós büntetéssel kapcsolatos újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, ez a bírósági ítélet egy olyan szabályozás miatt született, amihez képest már teljesen más a menekültügyi szabályozás Európában. Ugyanakkor jók az esélyek a megállapodásra, mert „nem arról van szó, hogy Magyarország vétózna vagy zsarolna vagy fenyegetne”, hanem alapvetően a helyzet változott meg Európában.

Azt mondta, Magyarország el sem kezdte a migrációs paktum végrehajtását, ettől függetlenül a kerítésnek és a magyar jogszabályi környezetnek köszönhetően az emberkereskedők tudják, hogy nem Magyarország felé kell jönni. Ezért szóba sem jöhet, hogy a kormány egy kicsit is enyhítsen ezeken a szabályokon. (via MTI)