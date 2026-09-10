Magyar Péter szerint nincs rendben, hogy Magyarország napi egymillió eurót fizet azért, hogy megvédje Európa közös határait

Magyar Péter a V4 és Írország pozsonyi kormányfői találkozója után tartott sajtótájékoztatót. Beszélt a Visegrádi Négyek szerepéről, a Magyarországot sújtó napi egymillió eurós migrációs büntetésről és a hétéves EU-költségvetéssel kapcsolatos elvárásairól is.
A miniszterelnök azt mondta, erős Európai Unió nem létezhet erős Közép-Európa nélkül, erős Közép-Európa pedig nem létezhet a visegrádi négyek nélkül. A V4-es együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül, ezért üdvözlendő, hogy a visegrádi országok elhatározták, hogy még intenzívebben és még gyakrabban egyeztetnek.
Az egyeztetés konkrét témáiról azt mondta, beszéltek pénzről, energiáról és az illegális migráció elleni küzdelemről. Kiemelte a határvédelem jelentőségét is. Azt mondta, nem „brüsszelezni” akar, de szerinte nincs rendben, hogy Magyarország napi egymillió eurót fizet azért, hogy megvédje Európa közös határait és a magyar határt, „miközben más miniszterelnök kap 200 millió eurót az Európai Bizottságtól, mert esetleg nem végezte el a feladatát.”
Az illegális migrációval kapcsolatban azt mondta, rengeteget változott a világ, és az a vélemény, amivel Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország az elején egyedül volt, most már többségi álláspont. Az Európai Unióban nem 10, hanem 19-20 tagállam mondja ugyanazt, hogy következetesen, szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. Bízik benne, hogy az októberi EU-csúcson megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelem ügyében.
Magyar az EU hétéves költségvetéséről is beszélt. Magyarország részéről konstruktív, ugyanakkor őszinte és következetes álláspontot ígért, hangsúlyozva, hogy csak olyan megállapodást tud elfogadni, ahol abszolút érvényesülnek a magyar vállalatok és emberek érdekei. Szerinte egy olyan javaslat nem elfogadható, amiben kevesebb pénz jár, miközben nagyobb a központosítás, illetve újabb és újabb feltételeket támasztanak.
Arról is beszélt, hogy hiányolja a szolidaritást Európából. Szerinte pont akkor kezdték egyre kevésbé komolyan venni a kohéziós politikát, amikor Magyarország és 9 másik ország 2004-ben csatlakozott az EU-hoz. Azt mondta, a közép-európai népeknek is jár ugyanaz a támogatás, mint amit a korábban csatlakozott országok, például Írország, Spanyolország vagy Portugália megkapott.
A miniszterelnök szerint a mezőgazdaságra is oda kell figyelni, ugyanis óriási problémák vannak az ágazatban, az aszály nemcsak Magyarországon, hanem Európa-szerte „a lét szélére sodorta a mezőgazdaságot”.
A napi egymillió eurós büntetéssel kapcsolatos újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, ez a bírósági ítélet egy olyan szabályozás miatt született, amihez képest már teljesen más a menekültügyi szabályozás Európában. Ugyanakkor jók az esélyek a megállapodásra, mert „nem arról van szó, hogy Magyarország vétózna vagy zsarolna vagy fenyegetne”, hanem alapvetően a helyzet változott meg Európában.
Azt mondta, Magyarország el sem kezdte a migrációs paktum végrehajtását, ettől függetlenül a kerítésnek és a magyar jogszabályi környezetnek köszönhetően az emberkereskedők tudják, hogy nem Magyarország felé kell jönni. Ezért szóba sem jöhet, hogy a kormány egy kicsit is enyhítsen ezeken a szabályokon. (via MTI)