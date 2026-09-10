Megvonták a diplomata-útlevelet Habony Árpádtól és Balog Zoltántól

Tízből csak három visszavont diplomata-útlevelet adtak le a hivatalos felszólítás nyomán a tulajdonosok augusztus végéig, vagyis „az egyedi miniszteri visszavonó határozatok nyomán 335 darab úti okmány került érvénytelenítés céljából leadásra” – válaszolta a Külügyminisztérium a HVG közérdekű adatigénylésére, miután kiderült, hogy az előző Országgyűlés tagjai közül többen elfelejtették leadni a diplomata-útlevelüket.

Ahogy a hvg.hu is írja, miután Szijjártó Péter külügyminisztériuma százával osztogatta a diplomataútleveleket, Orbán Anita felülvizsgálta ezeket, és 71 százalékukat visszavonta.

Kapott ilyen útlevelet Dzsudzsák Balázs, Szöllősi György, Mága Zoltán, Rúzsa Magdi, Rákay Philip, Kálomista Gábor, az Alapjogokért Központot vezető Szánthó Miklós és az MCC-főigazgató Szalai Zoltán is. A visszavont útlevelek között van Balog Zoltáné is, aki le is adta az okmányt, a HVG információi szerint azonban Habony Árpád még őrizgeti az övét, ahogy munkatársa, P. Péter sem adta még le.

A Külügyminisztérium adatközlése szerint volt diplomata-útlevele a fél Matolcsy családnak is. Matolcsy Györgynek a Magyar Nemzeti Bank elnökeként a törvény szerint járt ilyen okmány, de ahogy a lap is írja, annyira megszokta, hogy miután 2025 februárjában átadta a posztját Varga Mihálynak, Szijjártónál kérvényezte a diplomata-útlevele további használatát. Meg is kapta az engedélyt, de végül 2025 július elsején önként leadta. A fiának, Matolcsy Ádámnak is volt diplomata-útlevele, de két nappal az apja után ő is önként leadta.