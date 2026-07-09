Az előző Országgyűlés tagjai közül többen elfelejtették leadni a diplomata-útlevelüket

Az előző ciklusban a képviselők csaknem kétharmadának volt diplomata-útlevele, a hvg-hez eljutott lista szerint minden pártban akadtak, akik igényelték a zöld útlevelet, ami miatt nemcsak udvarias bánásmódra lehet számítani a hatóságoktól, de vízummentes beutazást tesz lehetővé számos országba, továbbá a sorban állást csökkentve gyorsított ellenőrzést és határátlépést repülőtereken vagy határátkelőknél.
A tízfős MSZP-frakcióból csak Hiszékeny Dezső nem kérte a diplomata útlevelet, a Mi Hazánk frakciójában hatból öt tagnak volt ilyenje, a Momentum volt frakcióvezető-helyettesének, Bedő Dávidnak pedig három útlevele is volt: a sima magyar, a diplomata és egy svéd, mivel ő svéd állampolgár is.
A Fidesz-KDNP az előző ciklusban még a Parlament több mint kétharmadát adta, így sokuknak volt diplomata-útlevele, bár arányuk megállt 60 százalék körül. A DK-frakcióban pedig csak 50 százalék körüli volt a diplomata-útlevéllel rendelkezők aránya – köztük az egykori pártelnök, Gyurcsány Ferenc is igényelt egyet.
Sőt, ő az egyik, akiről a hvg azt írja, elfelejtette visszaadni az okmányt, ami csak a képviselők mandátumának idejére, határozott időre jár. Harmincan szerepelnek a listán, köztük a fideszes Turi-Kovács Béla, de ő 2023 novemberében meghalt. A vissza nem adók között ott van Láng Zsolt, aki június eleje óta letartóztatásban van, de ott van a listán Gyurcsányon kívül Csárdi Antal és Hadházy Ákos is.
Diplomata útleveleket az előző ciklusok alatt egyébként nem csak képviselők kaptak: ahogy júniusban is írtuk, nagyjából tucatnyi olyan, az előző kormánnyal üzleti vagy más módon kapcsolatban álló személyről tudta meg a 444, hogy a korábban megjelentekhez hasonlóan diplomata útlevelet kaptak a volt Külügyi és Külgazdasági Minisztériumtól.
De kapott még a NER alatt ilyen okmányt Szöllősi György, Habony Árpád, Dzsudzsák Balázs és Mága Zoltán is.
A hvg azt írja, hogy az új Országgyűlésből eddig csak kevesen kérték a speciális, zöld színű okmányt: többségében tiszások, de kért diplomata útlevelet Toroczkai László, Hankó Balázs és Vitályos Eszter is.