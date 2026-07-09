Az előző Országgyűlés tagjai közül többen elfelejtették leadni a diplomata-útlevelüket

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Az előző ciklusban a képviselők csaknem kétharmadának volt diplomata-útlevele, a hvg-hez eljutott lista szerint minden pártban akadtak, akik igényelték a zöld útlevelet, ami miatt nemcsak udvarias bánásmódra lehet számítani a hatóságoktól, de vízummentes beutazást tesz lehetővé számos országba, továbbá a sorban állást csökkentve gyorsított ellenőrzést és határátlépést repülőtereken vagy határátkelőknél.

A tízfős MSZP-frakcióból csak Hiszékeny Dezső nem kérte a diplomata útlevelet, a Mi Hazánk frakciójában hatból öt tagnak volt ilyenje, a Momentum volt frakcióvezető-helyettesének, Bedő Dávidnak pedig három útlevele is volt: a sima magyar, a diplomata és egy svéd, mivel ő svéd állampolgár is.

A Fidesz-KDNP az előző ciklusban még a Parlament több mint kétharmadát adta, így sokuknak volt diplomata-útlevele, bár arányuk megállt 60 százalék körül. A DK-frakcióban pedig csak 50 százalék körüli volt a diplomata-útlevéllel rendelkezők aránya – köztük az egykori pártelnök, Gyurcsány Ferenc is igényelt egyet.

Sőt, ő az egyik, akiről a hvg azt írja, elfelejtette visszaadni az okmányt, ami csak a képviselők mandátumának idejére, határozott időre jár. Harmincan szerepelnek a listán, köztük a fideszes Turi-Kovács Béla, de ő 2023 novemberében meghalt. A vissza nem adók között ott van Láng Zsolt, aki június eleje óta letartóztatásban van, de ott van a listán Gyurcsányon kívül Csárdi Antal és Hadházy Ákos is.

  1. Bányai Gábor Elemér
  2. Bodó Sándor
  3. Csárdi Antal
  4. Dudás Róbert
  5. Földesi Gyula
  6. Gelencsér Ferenc József
  7. Győrffy Balázs
  8. Gyurcsány Ferenc
  9. Hadházy Ákos Ányos
  10. Halász János
  11. Herczeg Tamás József
  12. Hollik István
  13. Horváth István
  14. Kósa Lajos
  15. Kovács Zsolt
  16. Kövér László Csaba
  17. Kubatov Gábor
  18. Láng Zsolt Péter
  19. Móring József Attila
  20. Németh Szilárd István
  21. Salacz László
  22. Sas Zoltán
  23. Sebők Éva
  24. Szabó Tünde
  25. Szatmáry Kristóf
  26. Tapolczai Gergely József
  27. Tasó László
  28. Tessely Zoltán Károly
  29. Törő Gábor
  30. Turi-Kovács Béla

Diplomata útleveleket az előző ciklusok alatt egyébként nem csak képviselők kaptak: ahogy júniusban is írtuk, nagyjából tucatnyi olyan, az előző kormánnyal üzleti vagy más módon kapcsolatban álló személyről tudta meg a 444, hogy a korábban megjelentekhez hasonlóan diplomata útlevelet kaptak a volt Külügyi és Külgazdasági Minisztériumtól.

De kapott még a NER alatt ilyen okmányt Szöllősi György, Habony Árpád, Dzsudzsák Balázs és Mága Zoltán is.

A hvg azt írja, hogy az új Országgyűlésből eddig csak kevesen kérték a speciális, zöld színű okmányt: többségében tiszások, de kért diplomata útlevelet Toroczkai László, Hankó Balázs és Vitályos Eszter is.

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