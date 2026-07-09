Az előző Országgyűlés tagjai közül többen elfelejtették leadni a diplomata-útlevelüket

Az előző ciklusban a képviselők csaknem kétharmadának volt diplomata-útlevele, a hvg-hez eljutott lista szerint minden pártban akadtak, akik igényelték a zöld útlevelet, ami miatt nemcsak udvarias bánásmódra lehet számítani a hatóságoktól, de vízummentes beutazást tesz lehetővé számos országba, továbbá a sorban állást csökkentve gyorsított ellenőrzést és határátlépést repülőtereken vagy határátkelőknél.

A tízfős MSZP-frakcióból csak Hiszékeny Dezső nem kérte a diplomata útlevelet, a Mi Hazánk frakciójában hatból öt tagnak volt ilyenje, a Momentum volt frakcióvezető-helyettesének, Bedő Dávidnak pedig három útlevele is volt: a sima magyar, a diplomata és egy svéd, mivel ő svéd állampolgár is.

A Fidesz-KDNP az előző ciklusban még a Parlament több mint kétharmadát adta, így sokuknak volt diplomata-útlevele, bár arányuk megállt 60 százalék körül. A DK-frakcióban pedig csak 50 százalék körüli volt a diplomata-útlevéllel rendelkezők aránya – köztük az egykori pártelnök, Gyurcsány Ferenc is igényelt egyet.

Sőt, ő az egyik, akiről a hvg azt írja, elfelejtette visszaadni az okmányt, ami csak a képviselők mandátumának idejére, határozott időre jár. Harmincan szerepelnek a listán, köztük a fideszes Turi-Kovács Béla, de ő 2023 novemberében meghalt. A vissza nem adók között ott van Láng Zsolt, aki június eleje óta letartóztatásban van, de ott van a listán Gyurcsányon kívül Csárdi Antal és Hadházy Ákos is.

Bányai Gábor Elemér Bodó Sándor Csárdi Antal Dudás Róbert Földesi Gyula Gelencsér Ferenc József Győrffy Balázs Gyurcsány Ferenc Hadházy Ákos Ányos Halász János Herczeg Tamás József Hollik István Horváth István Kósa Lajos Kovács Zsolt Kövér László Csaba Kubatov Gábor Láng Zsolt Péter Móring József Attila Németh Szilárd István Salacz László Sas Zoltán Sebők Éva Szabó Tünde Szatmáry Kristóf Tapolczai Gergely József Tasó László Tessely Zoltán Károly Törő Gábor Turi-Kovács Béla

Diplomata útleveleket az előző ciklusok alatt egyébként nem csak képviselők kaptak: ahogy júniusban is írtuk, nagyjából tucatnyi olyan, az előző kormánnyal üzleti vagy más módon kapcsolatban álló személyről tudta meg a 444, hogy a korábban megjelentekhez hasonlóan diplomata útlevelet kaptak a volt Külügyi és Külgazdasági Minisztériumtól.

De kapott még a NER alatt ilyen okmányt Szöllősi György, Habony Árpád, Dzsudzsák Balázs és Mága Zoltán is.

A hvg azt írja, hogy az új Országgyűlésből eddig csak kevesen kérték a speciális, zöld színű okmányt: többségében tiszások, de kért diplomata útlevelet Toroczkai László, Hankó Balázs és Vitályos Eszter is.