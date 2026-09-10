Zalatnay Sarolta szerint „a kormányváltás közvetetten megviselte a popszakmát is”

Bizonytalanná vált az 50 milliós állami támogatásból készített, Zalatnay Sarolta életéről és karrierjéről készített film, a Vörös Sarolta további sorsa, legalábbis a 24.hu szemléje szerint erről beszélt az énekesnő a Story magazinnak.

„Sajnos a kormányváltás közvetetten megviselte a popszakmát is. Az én esetemben arról van szó, hogy korábban már előszerződtünk a TV2-vel, ott mutattuk volna be a filmet. De azóta távozott a csatornától Gönczi Gabi, Marsi Anikó, Szalai Vivi – ez a csapat kezelte volna a marketinget, a Tényekben jelentek volna meg előzetesen részletek, interjúk. Most pedig senki nem mond semmit, várólistára kerültünk.”

Vagyis ezek szerint a TV2 híradóak álcázott propagandaműsorának készítői marketingelték volna a filmet. Zalatnay szerint így a filmhez írt új dalának bemutatásával is várnia kell. Nem világos, hogy pontosan miért, mert azt is hozzátette: „Nem arról van szó, hogy tiltólistás lettem, pénzügyi malőr sincs, nem vonták vissza a támogatást sem. Egyszerűen nincs most kivel tárgyalnunk a továbbiakról. Remélem, hogy hamarosan dűlőre jutunk a csatornával. Nem szeretném, ha posztumusz jelenne meg a filmem.”

Az, hogy ötvenmilliós állami támogatással készül dokumentumfilm Zalatnay Saroltáról, 2024 decemberében derült ki.