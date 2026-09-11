A Magyar Narancs érdeklődése után a köztévé levette a műsoráról a volt kommunista Stefka István szakértésével készült Trianon-filmet

A Magyar Narancs arról írt, hogy kérdéseket küldött a köztévének arról, hogy műsoron tartják-e az M5-ös csatorna História című sorozatának egyik részét, amiben megszólaltatott szakértőként a volt kommunista Stefka István, a PestiSrácok főmunkatársa tett történelemhamisító állítást.

Stefka István érkezik Orbán Viktor 2024-es évértékelőjére Fotó: Németh Dániel/444

Stefka István azt mondta: „Védtelenné vált Magyarország. Károlyi Mihály jutott hatalomra. Köztársasági elnök lett. Tulajdonképpen egy maroknyi karrierista szabadkőműves radikális társaságnak a révén.” A Trianonhoz vezető békék című tavaly készített adás Károlyi Mihályt megkérdőjelezhetetlenül hazaárulóként mutatta be, Stefka minősítését Botlik Mihály történész vezette fel többször is határozottan kijelentve: „Nem tette meg, amit kellett volna, a nemzet önvédelmét kellett volna megszervezni. Ezt elmulasztotta, azért Károlyi Mihályt és az egész társaságát hazaárulónak tartom.” (Botlik könyét a Magyar Életvédők Egyesülete jelentette meg tavaly, ami idén Szálasi Ferenc Hungarizmus 2. – Az út című kötetét adta ki.)

A Duna Médiaszolgáltató Zrt. a lappal közölte: „Köszönjük a megkeresést és a kérdést. Az Ön által említett műsor korábbi, levelében is jelzett epizódjainak ismétlései a jövőben nem lesznek láthatóak.”

Stefka István tíz éve az 1956-os forradalomról is készített konteós filmet.