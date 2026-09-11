A Magyar Narancs érdeklődése után a köztévé levette a műsoráról a volt kommunista Stefka István szakértésével készült Trianon-filmet

A Magyar Narancs arról írt, hogy kérdéseket küldött a köztévének arról, hogy műsoron tartják-e az M5-ös csatorna História című sorozatának egyik részét, amiben megszólaltatott szakértőként a volt kommunista Stefka István, a PestiSrácok főmunkatársa tett történelemhamisító állítást.
Stefka István azt mondta: „Védtelenné vált Magyarország. Károlyi Mihály jutott hatalomra. Köztársasági elnök lett. Tulajdonképpen egy maroknyi karrierista szabadkőműves radikális társaságnak a révén.” A Trianonhoz vezető békék című tavaly készített adás Károlyi Mihályt megkérdőjelezhetetlenül hazaárulóként mutatta be, Stefka minősítését Botlik Mihály történész vezette fel többször is határozottan kijelentve: „Nem tette meg, amit kellett volna, a nemzet önvédelmét kellett volna megszervezni. Ezt elmulasztotta, azért Károlyi Mihályt és az egész társaságát hazaárulónak tartom.” (Botlik könyét a Magyar Életvédők Egyesülete jelentette meg tavaly, ami idén Szálasi Ferenc Hungarizmus 2. – Az út című kötetét adta ki.)
A Duna Médiaszolgáltató Zrt. a lappal közölte: „Köszönjük a megkeresést és a kérdést. Az Ön által említett műsor korábbi, levelében is jelzett epizódjainak ismétlései a jövőben nem lesznek láthatóak.”
Stefka István tíz éve az 1956-os forradalomról is készített konteós filmet.
„Kár sunnyogni, elhallgatni, félremagyarázni, meghamisítani a magyar történelmet” – írja a Pesti Srácok lapigazgatója, Dózsa László pártfogója, az 56-os forradalmat a keményvonalas kommunisták által kitervelt és kiprovokált eseménynek tartó rendező.
Dózsa László fantasztikus története után a Kossuth téri sortűzről is készített egy filmet a rendező, ami azt ígéri, hogy bemutatja a vérengzés valódi felelőseit. A fehérballonos olyan összeesküvést leplez le, hogy attól még Havas Szófiának is ketté állna a füle.