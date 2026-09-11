Elárverezik Diana hercegné „bosszúruháját”

Elárverezik Diana hercegné híres/hírhedt bosszúruháját, ami azért kapta ezt a nevet, mert ezt viselte egy londoni partin órákkal azután, hogy a tévében akkori férje, Károly herceg – aki azóta már király – beismerte, hogy házasságtörést követett el.

Fotó: Anwar Hussein/PA Images via Reuters Connect

A popkulturális szempontból ikonikus ruha a Sotheby’s aukciós házban kerül kalapács alá december 9-én. Arra számítanak, hogy akár 300 000 dollárért, vagyis közel 100 millió forintért is elkelhet.

Morgane Halimi, a Sotheby’s divatért felelős globális vezetője úgy fogalmazott, Diana hercegné „a maga módján az egyik általa közölt legerőteljesebb üzenetté tette ezt a ruhát élete egyik leginkább figyelemmel kísért és érzelmileg legmegrázóbb szakaszában”.

Az a vintage Jaguar XJ40 autó, amellyel Diana ebben a ruhában érkezett akkor az eseményre, nemrég 66 250 fontért kelt el egy árverésen. A bosszúruha várhatóan ennél is magasabb áron fog elkelni.

Diana hercegné kötött pulóverét, amin a fehér bárányok közt egy fekete is látható, 2023-ban 920 ezer fontért adták el a Sotheby’s new york-i árverésén. (BBC)