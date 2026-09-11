Hét év börtönre ítélték a hongkongi Tienanmen-aktivistákat

Börtönre ítélték azt a három aktivistát, akik évenkénti virrasztásokat szerveztek a pekingi Tienanmen téri tüntetések 1989-es leverésének emlékére. A vádlottak közül kettőt – a 69 éves Lee Cheuk-yant és a 41 éves Chow Hang-tungot – a múlt hónapban bűnösnek találták államhatalom felforgatására való felbujtásban a város nemzetbiztonsági törvénye alapján. A harmadik vádlott, a 74 éves Albert Ho még januárban bűnösnek vallotta magát.

Ezeket az összejöveteleket a hongkongi hatóságok 2020-ban betiltották a Covid-19 intézkedésekre hivatkozva, és azóta sem indulhattak újra. Ugyanebben az évben hivatalosan is hatályba lépett a nemzetbiztonsági törvény, amely az ellenzéki cselekmények sokkal szélesebb körét teszi illegálissá. A hatóságok szerint a törvény a stabilitás fenntartásához szükséges, de a kritikusok azzal érvelnek, hogy az aláásta Hongkong autonómiáját és a félelem légkörét teremtette meg.

Lee Cheuk-yan, Albert Ho és Chow Hang-tung Fotó: ISAAC LAWRENCE/AFP

A bírósági összefoglaló szerint Lee és Chow „törvénytelen eszközökkel felbujtott másokat arra, hogy államhatalom felforgatása céljából cselekményeket szervezzenek, tervezzenek, kövessenek el vagy vegyenek részt azokban”. Chow májusban azt mondta a bíróságnak, hogy „maga a törvény is a vádlottak padján ül”. A BBC-nek a 2022-es letartóztatása előtt nyilatkozva Chow azt mondta, „felkészült a letartóztatásra”, és „hajlandó megfizetni a demokráciáért vívott harc árát”.

A vádlottak a mára feloszlott Hongkongi Szövetség (Hong Kong Alliance) vezetői voltak, egy olyan csoporté, amelyet 1989 májusában alapítottak a demokráciapárti tüntetéseket tartó diákok támogatására. A következő három évtizedben a Hongkongi Szövetség arra szólította fel a hatóságokat, hogy vállalják a felelősséget az erőszakos fellépésért, engedjék szabadon a másként gondolkodókat és vezessenek be demokratikus reformokat. A csoport évenkénti virrasztásokat is tartott a Tienanmen téri események emlékére. A szervezők szerint néhány ilyen összejövetel több mint 100 000 embert vonzott,

Hongkong éveken át azon kevés helyek egyike volt a kínai területeken belül, ahol az emberek megemlékezéseket tarthattak a Tienanmen téri eseményekről. Ez a kontinentális Kína területén szigorúan cenzúrázott téma. (BBC)