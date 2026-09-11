Letartóztathatják a villamoson szurkáló férfit

VI. és VII. kerületi ügyészség indítványozta annak a 18 éves fiatalnak a letartóztatását, aki a gyanú szerint egy budapesti villamoson kétszer is megszúrt egy másik férfit. Az eset szerdán reggel 9 óra 50 perckor történt a 4-es villamoson, amikor az illető összeszólalkozott a barátnőjével és lökdösni kezdte. Egy 33 éves férfi ekkor meg akarta akadályozni, hogy tovább erőszakoskodjon a nővel, erre a fiatal rátámadt a férfira hozzávágta a nála lévő üveget, ököllel többször megütötte, majd késsel kétszer megszúrta a combját, majd a villamosról leszállt.

Az ügyészség közleménye szerint a szurkálás könnyű sérüléseket okozott, azonban „a támadás jellegére, eszközére és a támadott testtájékra figyelemmel fennállt a súlyos sérülés bekövetkezésének reális lehetősége is”.

Ahogy azt megírtuk, a rendőrség a szurkáló férfit perceken belül őrizetbe vette, és gyanúsítottként hallgatta ki felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette, valamint súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt. Az ügyészség azt írja, vele szemben csak a legsúlyosabb kényszerintézkedés elrendelése alkalmas a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélyének kiküszöbölésére.