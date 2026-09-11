Orbán egykori államtitkára azt állítja, a volt kormányfő utasítására a kialkudottnál 5 milliárddal drágábban kellett visszavásárolni az Antenna Hungáriát

Újabb részt adott le a Partizán a Vályi-Nagy Vilmossal készített interjúból pénteken. Vályi-Nagy 2012 és 2014 között volt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára az Orbán-kormányban. Az Antenna Hungária 2014-es visszavásárlását idézte fel a mostani beszélgetésben. Szerinte az üzleti tárgyalásokba az állam kárára avatkozott be Orbán Viktor. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint ez kacsa.

A távközlési vállalatot a Gyurcsány-kormány idején, 2007-ben adták el a francia TDF Groupnak. A vevő 6 évvel később elkezdte hirdetni nagy nemzetközi tanácsadókon keresztül, hogy eladná a magyar államtól korábban megvásárolt Antenna Hungáriát. A magyar állam bejelentkezett, hogy visszavenné a céget. A tárgyalássorozat 2014-ben zárult le, Vályi-Nagy Vilmos szerint az ő irodájában állapodtak meg egy hétvégi napon. Az alkudozásról azt mondta, „azt éreztem, hogy olyan helyzet van, hogy a legdurvábban tolhatjuk lefelé az árat”. 61-62 milliárdról indult az alku, Vályi-Nagyék végül 48 milliárdra alkudták le ezt. A volt államtitkár szerint miután leütötték a dealt, arról gyorsan tájékoztatta a főnökét.

A következő hétfőn reggel a szokásos parlamenti értekezletre ment, amit a fontosabb államtitkárok és a miniszterelnök részvételével tartottak. Az épületben találkozott Orbánnal, aki megkérdezte tőle, hogy jól sikerültek-e a tárgyalások. „Annál is jobban, mint reméltük” - válaszolta Vályi-Nagy. Orbán megkérdezte, hogy mennyi a vége. „Mondom, 48. Rázta a fejét, hogy nem lesz ez így jó, majd közölte, hogy 53. Én ott lefagytam, köpni-nyelni nem tudtam, majd egy értettem távoztam” - mondta a Partizánnak Vályi-Nagy.

A volt államtitkár állítása szerint Orbán utasítása után sokági vakarta a fejét, „hogy mi a nyavalyát csináljunk, hogy másszunk vissza a tárgyalóasztalhoz. Ennek megfelelő megállapodást kellett kötnünk pár nappal később, tehát visszafelé kellett módosítanunk az árat. Ehhez hozzájött még az a kézpénzmennyiség, 2,8-2,9 milliárd forint, amennyi a cégben benne volt, így 58 milliárd lett a vége”.

Vályi-Nagy szerint a franciákkal kötött deal megkötésekor nem egyedül ült az irodában, 5-6 ember is ott volt, „mindenki képben volt, mindenki tudta, mi volt a megállapodás, ma is tudják, ma is emlékeznek erre az árra. Amikor visszamentünk a hétfő reggeli meetingünkről, őket is sokkolta ez az információ”.

Azt idézete még fel, hogy „amikor ez megtörtént, lefagytam, mindenki lefagyott volna ebben a helyzetben. Egyrészt nem értettem, másrészt nagyon is értettem, hogy miről szólhat ez a történet. Úgy éreztem, hogy nekem innen most el kell menni, visszamenni, gondolkodni, kellett idő, hogy ezt az ember feldolgozza magában. Meg ahhoz is idő kellett, hogy erről beszélni lehessen. Vannak olyan helyzetek a munkában, amikor az ember tehetetlennek érzi magát, ez történt velem ebben a pillanatban”.

„Hogy miért vártam ezzel ennyit? Sok olyan dolog van, amiről nem szívesen beszél az ember” - mondta Vályi-Nagy, aki ezek szerint egy szóbeli utasítást végrehajtva módosította 5 milliárddal felfelé a korábban által lealkudott dealt.

A Partizán megkereste Havasi Bertalant, a Fidesz sajtófőnökét, aki kacsának minősítette Vályi-Nagy állítását.

A teljes interjú itt látható: